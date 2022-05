ARCHIV - Ein Pfau schlägt auf der Pfaueninsel in Berlin sein Rad. Bernd Settnik/dpa/Illustration

Berlin - Der Fährverkehr zur Pfaueninsel in Berlin wird ab 1. Juni für Besucher vorübergehend eingeschränkt. Nach Angaben der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ist ein kurzfristiger Personalausfall der Grund dafür. An folgenden Tagen ist kein Besucherverkehr möglich: 1. Juni, 13. Juni, 14. Juni, 15. Juni, 17. Juni, 20. Juni und am 21. Juni. An Wochenenden und Feiertagen fährt die Fähre regulär.

Die Pfaueninsel ist ein in der Havel liegender Landschaftspark im Südwesten von Berlin und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.