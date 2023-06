Junikäfer erobern Berlin: Darum rempeln sie Menschen an

Sie schießen zur Abenddämmerung aus dem Boden und torkeln durch die Luft: Junikäfer. An diesem Berliner Ort muss man sich vor ihnen besonders in Acht nehmen.

In Berlin sind in diesen Tagen besonders viele Junikäfer unterwegs. Die Tiere schießen pünktlich zur Abenddämmerung aus dem Boden, fliegen durch die Luft und stoßen nicht selten gegen Menschen. Die Tiere sind derzeit so aktiv, weil Paarungszeit ist, sagt Jens Esser, Entomologe vom Naturschutzbund Berlin (Nabu). Er komme in Berlin besonders häufig vor. Der Experte sagt weiter „Man kann schon von einem Charaktertier sprechen“

Bäume und Büsche sind laut Esser beliebte Orte zur Paarung. Und wenn diese nicht oder kaum vorhanden seien, könne es passieren, dass die ungefährlichen Käfer Menschen für Bäume halten und diese anfliegen würden. Besucher des Tempelhofer Felds etwa können das Spektakel regelmäßig beobachten.

Morgens buddeln sich Junikäfer wieder im Boden ein

Die Beschreibungen ihres Fluges als „schwerfällig“ und „torkelnd“ seien menschliche Zuschreibungen, so der Entomologe. Für die Tiere hätten die Flugformen wahrscheinlich einen Sinn. „Die Gründe liegen wahrscheinlich in der Orientierung“, so Esser.

Der am häufigsten in Berlin vorkommende Junikäfer sei die Art mit dem lateinischen Namen Amphimallon solstitiale, so Esser. Er werde auch Gerippter Brachkäfer genannt. Die zweite Art in Berlin und Brandenburg heiße Amphimallon ruficorne, sei aber nur noch in einzelnen Bereichen wie etwa den Steppenrasengebieten in Oder-Nähe anzutreffen.

Nach ihren aktiven Nächten buddeln die Käfer sich laut Esser dann morgens wieder in den schützenden Boden ein, wo die Weibchen auch Eier ablegen.

Larven des Junikäfers können schädlich sein

Die im Boden lebenden, cremeweisen Larven des Junikäfers sind um die drei Zentimeter groß. Sie werden, wie die Larven des Maikäfers auch Engerlinge genannt. Engerlinge ernähren sich von Wurzeln und können so Pflanzen erheblichen Schaden zufügen, warnt das Magazin Mein schöner Garten. Sie lassen sich im Garten demnach etwa mit Nützlingen bekämpfen.

Der ausgewachsene Junikäfer wird zwischen 14 und 18 Millimeter groß und ist damit deutlich kleiner als der bekannte Maikäfer (30 Millimeter).