Weitestes Ziel der Esa: Sonde „Juice“ startet Reise zum Jupiter – Livestream Sie wird Milliarden Kilometer unterwegs sein. Nach Jahren der Entwicklung ist die Esa-Sonde „Juice“ auf dem Weg zum Gasgiganten Jupiter. dpa

Falschfarbenkompositbild des Jupiters, das vom James Webb Space Telescope aufgenommen wurde. Judy Schmidt/AP

Darmstadt/Kourou -Die Jupiter-Sonde „Juice“ ist am Freitag zum bislang am weitesten entfernten Ziel der europäischen Raumfahrtagentur Esa gestartet. Sie hob um 14.14 Uhr (MESZ) vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ab, wie Bilder einer Live-Übertragung im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt zeigten. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Start war wegen eines Gewitterrisikos abgesagt worden.