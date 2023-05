Justizminister Buschmann: Gefahr für Journalisten in Deutschland wächst

Am Mittwoch ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Bundesjustizminister Buschmann macht sich ernste Sorge um die Journalisten in Deutschland.

Zum internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch haben Politiker und Medienvertreter vor wachsenden Repressalien gegen Journalisten auch in Deutschland gewarnt. Drohungen und gewaltsame Übergriffe sollten Journalistinnen und Journalisten einschüchtern, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag in Berlin. „Das dürfen wir nicht zulassen.“ Die Pressefreiheit sei eines der höchsten Güter im liberalen Rechtsstaat. „Sie zu fördern, muss unser Ziel sein; sie zu schützen, ist unsere Pflicht“, sagte Buschmann.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appellierte an die Sicherheitsbehörden, die Gefahren für Medienschaffende, deren Namen auf sogenannten Feindeslisten bei Reichsbürger-Razzien gefunden wurden, ernst zu nehmen. Dazu sei eine zentrale Koordination von Schutzmaßnahmen erforderlich, verlangte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Stattdessen liege die Zuständigkeit im Einzelfall laut BKA bei der jeweiligen Landespolizei. „Was muss eigentlich noch passieren, bis die Sicherheitskräfte erkennen, dass Journalistinnen und Journalisten im Visier der Rechtsextremisten sind?“, fragte Überall.

Josep Borrell: Grundlegende Menschenrechte stehen weltweit auf dem Spiel

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte in Brüssel, die Pressefreiheit stehe heute in den meisten Teilen der Welt auf dem Spiel. Aber die Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit seien ein grundlegendes Menschenrecht. Die Europäische Union sei entschlossen, die Pressefreiheit weltweit zu fördern.

Seit 1994 fällt der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene internationale Tag der Pressefreiheit auf den 3. Mai. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen stellte am 3. Mai vergangenen Jahres ihr Ranking der Pressefreiheit für das vorangegangene Jahr weltweit vor. Demnach lag Deutschland 2021 auf Platz 16 von insgesamt 180 Ländern.