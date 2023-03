Israel: Tausende protestieren gegen umstrittene Justizreform Die Proteste gegen die Schwächung des Justizsystems in Israel nehmen kein Ende. Demonstranten versuchten sogar, Regierungschef Netanjahu an der Ausreise zu hindern. dpa

Berittene Polizisten werden eingesetzt, als Israelis eine Hauptstraße blockieren, um gegen die Pläne der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu zu protestieren. Ariel Schalit/AP

Tel Aviv -Mit einem landesweiten „Tag der Störung“ haben am Donnerstag in Israel Tausende Menschen gegen die geplante Justizreform der rechts-religiösen Regierung protestiert. In zahlreichen Städten gab es Kundgebungen. In der Küstenstadt Tel Aviv schwenkten Demonstranten blau-weiße Nationalflaggen und blockierten die Schnellstraße nach Jerusalem. Außerdem verschlossen sie die Eingänge zahlreicher Schulen mit Ketten.