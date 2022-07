In einer Justizvollzugsanstalt in Halle (Saale) hat sich ein Gefangener am vergangenen Wochenende das Leben genommen. Dies berichtete die Plattform „Du bist Halle“. Der 42-Jährige saß im Gefängnis Roter Ochse in Halle ein. Bedienstete haben ihn demnach stranguliert im Haftraum aufgefunden. Maßnahmen, um ihn wiederzubeleben, seien ohne Erfolg geblieben. Der Gefangene verbüßte eine Ersatzfreiheitsstrafe. Im November dieses Jahres wäre er freigekommen.

Justizministerium plant Reform der Ersatzfreiheitsstrafe

Ersatzfreiheitsstrafen werden bei zahlungsunfähigen Personen verhängt. Meist handelt es sich um Straftatbestände wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren. In der Regel müssen besonders arme, obdachlose oder drogenabhängige Menschen eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Die Ersatzfreiheitsstrafe ist in Deutschland umstritten, weil sie den Staat viel Geld kostet und ihr von kritischen Stimmen nachgesagt wird, dass sie sozial schädliche Folgen habe. Erst im Juli kündigte Justizminister Marco Buschmann (FDP) eine Reform des Systems von Ersatzfreiheitsstrafen an. Das Ziel: Die Haftstrafen zu halbieren, indem zwei Tagessätze nicht länger als zwei Tage, sondern als ein Tag in Haft verbüßt werden sollen.

Der Journalist Ronen Steinke schrieb anlässlich des Suizids des Hallenser Gefangenen: „Das Erlebnis, in ein Gefängnis eingewiesen zu werden, seine persönlichen Gegenstände und die Kontrolle über sein Leben abgeben zu müssen – dieses Erlebnis machen heute mehr Menschen wegen einer bloßen nicht bezahlten Geldstrafe als wegen einer Freiheitsstrafe.“

Steinke kritisiert in diesem Zuge die vorgeschlagene Reform des Justizministers als nicht ausreichend. Solange sie nur die Dauer der Haft verändere, werde die Ersatzfreiheitsstrafe weiterhin der häufigste Grund für arme Menschen bleiben, ins Gefängnis zu kommen, so Steinke. Die Reform mindere zwar den Schaden für Individuen und die Staatskasse, doch an der Häufigkeit ändere sie nichts.

Ein 42 Jahre alter Gefangener in der JVA Halle hat sich das Leben genommen. Er saß nur wegen einer sog. #Ersatzfreiheitsstrafe ein, also weil er zahlungsunfähig war. @MarcoBuschmann, wir müssen reden. https://t.co/I7G3iJhMo9 — Ronen Steinke (@RonenSteinke) July 28, 2022

„Weiterhin werden genauso viele Menschen diese Inhaftierung erleben, inkl. der Erniedrigung, dem Herausgerissen-Werden aus dem Leben, aus der Familie… inkl. des Stigmas, der Veränderung des Selbstbildes“, schreibt Steinke. Suizid bei Gefangenen trete demnach meistens in den ersten Tagen der Haft auf.