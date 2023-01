Juwelendiebstahl in Dresden: Gericht befragt Zeugen Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt. Am Diens... dpa

ARCHIV - Die Angeklagten im Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe sitzen im Landgericht. rchiv Sebastian Kahnert/dpa-Pool/dpa/A

Dresden -Drei Wochen nach Sicherstellung von Beutestücken aus dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden wird der Prozess am Landgericht fortgesetzt. Am Dienstag (9.45 Uhr) soll in Dresden ein Ermittler der Sonderkommission „Epaulette“ - benannt nach einem prominenten Stück - Auskunft zu dem Polizeieinsatz kurz vor Weihnachten in Berlin geben. Zudem soll eine Restauratorin des Museums über Umfang und Zustand des Konvoluts berichten.