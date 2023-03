Juwelendiebstahl-Prozess: Beginn der Plädoyers erwartet Der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe geht am Dresdner Landgericht in die Endphase. Bei der Verhandlung am heutigen Tag (09... dpa

Dresden/Berlin -Der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe geht am Dresdner Landgericht in die Endphase. Bei der Verhandlung am heutigen Tag (09.45 Uhr) wird nach Einschätzung eines Gerichtssprechers wohl die Beweisaufnahme geschlossen. Dann gebe die Jugendgerichtshilfe ihre Stellungnahme bezüglich der beiden jüngsten Angeklagten ab. Die Zwillingsbrüder waren zur Tatzeit noch Heranwachsende. Danach könnten die Plädoyers beginnen - mit dem Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft.