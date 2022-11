Raubüberfall auf Juwelier in Berlin-Charlottenburg: Verletzte

Unbekannte haben am Dienstag ein Juweliergeschäft in Berlin-Charlottenburg überfallen. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt, die Täter flüchteten mit Beute.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab der 22-jährige Angestellte an, dass kurz vor 11 Uhr zwei Männer den Laden in der Kantstraße betreten haben. Kurz darauf besprühten sie ihn sowie einen 27-jährigen Bekannten mit einem Reizstoffgerät.

Daraufhin sollen die Angreifer mehrere Schubladen geöffnet sowie Schmuck und Uhren entwendet haben. Mit der Beute verließen die beiden Räuber das Geschäft und sollen in einem Auto, das vermutlich von einem dritten Mittäter gefahren wurde, in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Verkäufer und der 27-jährige Bekannte erlitten Haut- und Augenreizungen und wurden von Rettungskräften zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.