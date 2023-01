JVA-Mitarbeiterin und Ex-Häftling angeklagt Eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel und ein 38 Jahre alter Ex-Insasse sind wegen Drogenhandels angeklagt worden. Das teilte die Generals... dpa

Berlin -Eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel und ein 38 Jahre alter Ex-Insasse sind wegen Drogenhandels angeklagt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Angeklagten sollen im Juni 2022 nach der Haftentlassung des 38-Jährigen mehrmals gemeinsam unter anderem Mobiltelefone und illegale Drogen in die JVA Tegel geschmuggelt haben. Die 55 Jahre alte Sekretärin soll mit dem ehemaligen Häftling ein Verhältnis begonnen und die Schmuggelware in ihrem Auto auf das Gelände der JVA gebracht haben. Im Gegenzug soll sie von ihm insgesamt 1850 Euro erhalten haben.