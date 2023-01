Bestechung in der JVA Tegel: Sekretärin schmuggelt Drogen und vieles mehr

Eine 55-jährige Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Tegel soll gegen Bezahlung für einen 38-Jährigen unter anderem Mobiltelefone und Drogen in das Tegeler Gefängnis geschmuggelt haben. Sie hatte den Mann als Insassen in der JVA kennengelernt und mit ihm nach der Haftentlassung ein Verhältnis begonnen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen die Frau, die als Sekretärin in der JVA arbeitete, nun Anklage wegen Bestechlichkeit in zwei Fällen und gegen ihren damaligen Partner wegen Bestechung in drei Fällen Anklage zum Landgericht Berlin erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Beiden werden zudem illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Verstöße gegen das Arzneimittel- und das Antidopinggesetz zur Last gelegt. Am 15. Juni 2022, dem Tag der Haftentlassung des 38-Jährigen, sollen beide vereinbart haben, im Auto der Frau Mobiltelefone und Zubehör in die JVA Tegel zu bringen. Das Auto soll die Frau dann in der Folgezeit in die Kfz-Werkstatt der JVA Tegel gebracht haben. Dort wurde das Schmuggelgut von unbekannten Dritten aus dem Auto geholt.

Kokain, Haschisch und Ketamin unter dem Fahrersitz

Die Frau soll am 18. Juli 2022 dafür 350 Euro bekommen haben. Zwei Tage später sei ein weiterer Schmuggelversuch aus logistischen Gründen gescheitert. Dem 38-Jährigen war es nicht gelungen, die Schmuggelware rechtzeitig vor dem neuen Werkstatttermin zusammenzubekommen.

Dafür soll es dann am 23. September 2022 eine große Lieferung gegeben haben: Unter den Vordersitzen ihres Autos soll die Mitarbeiterin (die dafür 1500 Euro bekommen sollte) nicht nur 830 Gramm Haschisch und 22 Gramm Kokain, sondern unter anderem auch Subutex- Tabletten, Ketamin, Pregabalin-Kapseln, Tilidintabletten, Trenbolon- und Testosteron-Ampullen sowie 23 Mobiltelefone samt Zubehör, 19 SIM-Karten, zwei Tätowiermaschinen mit 60 Tätowiernadeln mit Farbe, Spritzen, Kanülen geschmuggelt haben.

Dem 38-Jährigen wird zudem vorgeworfen, seit seiner Haftentlassung bis zu seiner Festnahme als Kurierfahrer für Betäubungs-, Arznei- und Dopingmittel in Berlin unterwegs gewesen zu sein. Die Mitarbeiterin der JVA Tegel wurde am 23. September 2022 festgenommen und befand sich bis zum 11. Januar 2023 in Untersuchungshaft. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl am 28. Oktober 2022 in Vollzug gesetzt. Er wurde am 11. Januar 2023 gegen Auflagen haftverschont.