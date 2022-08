Nach einem Kabeldiebstahl dauern die Einschränkungen bei der S-Bahn im Norden Berlins noch an. Die S85 von Pankow nach Grünau fährt vorerst gar nicht, bei der S8 gibt es Pendelverkehr zwischen Blankenburg, Pankow und Bornholmer Straße, wie es am Montag in einer Mitteilung der S-Bahn hieß.

Update: Der Pendelzug zwischen #Bornholmer_Str. <> #Pankow kann nur im 20-Minutentakt verkehren. Achtung! Aus techn. Gründen kann unsere Homepage nicht aktualisiert werden. An der Entstörung wird gearbeitet. https://t.co/nJeZMCI6so — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 22, 2022

Lieber Auto statt S-Bahn

Wegen der schweren Beschädigungen dauere die Reparatur voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch. „Zurzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, den Schaden so schnell wie möglich zu reparieren“, hieß es weiter. In der Nacht zu Samstag wurden laut S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Bornholmer Straße und Pankow rund 30 Meter Kabel gestohlen.

Dass es Homepage-Probleme gibt, ärgert einige User. So schreibt eine Frau: „Funktioniert bei euch überhaupt was?“ Eine weitere Userin ergänzt: „Man hat wohl jedes Recht zu meckern, wenn seit Wochen nichts bei der Bahn läuft und man ständig Umwege fahren muss um zur Arbeit zu kommen. Und dann wundert sich die Politik, warum die Leute lieber Auto fahren.“