Kai Gniffke: Technik-Investitionen entscheidend für Zukunft Kai Gniffkes Ziel ist es, mit der ARD bis Ende des Jahrzehnts zum relevantesten Streaming-Anbieter in Deutschland zu werden. Neben den nötigen Investitionen ... dpa

Tutzing -Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke sieht erhebliche Investitionen in Technologie als Schlüssel für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. „In meiner Vision wird die ARD ein Medienverbund, der journalistische Qualitätsinhalte mit erstklassiger Technologie verbindet“, sagte Gniffke in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See.