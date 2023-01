Kakerlake nach Ex-Partner benennen Wenn die Liebe gegangen ist und der Valentinstag kommt - ein Zoo in den USA bietet eine Art Ausweg aus diesem Dilemma. Bedacht wurden dabei vor allem Mensche... dpa

ARCHIV - Diese Kakerlake könnte ein «Jacob» oder eine «Sarah» werden. Oder auch ganz jemand anders. Stephanie Pilick/dpa

San Antonio -Verlassene Singles können zum Valentinstag eine Kakerlake nach ihrem Ex-Partner benennen und an Zootiere im US-Bundesstaat Texas verfüttern lassen. Die Teilnahme an dieser kuriosen Spendenaktion sei weltweit möglich, teilte der Zoo von San Antonio am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der Tag von Valentin ist am 14. Februar - er gilt eigentlich als Schutzheiliger der Verliebten.