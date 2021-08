Berlin - Auch in diesem Sommer kommen etliche Berlinerinnen und Berliner mit einer Corona-Infektion zurück aus dem Urlaub im Ausland. Dabei liegen Spanien und die Türkei in der Statistik vorn. „Das Thema Reisen ist nach wie vor aktuell“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag bei der ersten Sitzung des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause. Viele Familien seien zum Ferienende aus dem Urlaub zurückgekehrt.

„Wir sehen anhand der Statistik der letzten 28 Tage, dass Infektionen aus dem Ausland mitgebracht worden sind“, sagte Kalayci. Mit Blick auf die einzelnen Urlaubsländer liege Spanien mit 128 Infektionen auf Platz eins. „Dann folgt die Türkei mit 65 Infektionen, Frankreich mit 34, Kroatien mit 34.“ Von Urlaubern aus Griechenland seien 30 Corona-Fälle bekannt, für Italien 28, für die Russische Förderation 22. Die Situation sei jedoch insgesamt weniger dramatisch als im Sommer 2020.