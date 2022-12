Kalenderblatt 2022: 12. Dezember

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Dezember 2022:

50. Kalenderwoche, 346. Tag des Jahres

Noch 19 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Hartmann, Vizelin

HISTORISCHE DATEN

2021 - Max Verstappen ist neuer Formel-1-Weltmeister. Der 24 Jahre alte Niederländer sichert sich in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) im Saisonfinale zum ersten Mal den Titel und entthront Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

2012 - Die Beschneidung von Jungen bleibt in Deutschland erlaubt. Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, wonach ein solcher Eingriff zulässig ist, wenn er nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird.

2007 - Für die Belagerung von Sarajevo während des Jugoslawien-Krieges in den 1990er Jahren wird der serbische General Dragomir Milosevic von UN-Tribunal in Den Haag unter anderem wegen Mordes zu 33 Jahren Haft verurteilt. In der Revision wird er am 12. November 2009 zu 29 Jahren Haft rechtskräftig verurteilt.

2002 - Als erster israelischer Staatspräsident wird Mosche Katzav von Papst Johannes Paul II. in Rom empfangen.

1992 - Die britische Prinzessin Anne heiratet in zweiter Ehe den Marineoffizier Tim Laurence.

1992 - Willi Daume tritt nach 31 Jahren als NOK-Präsident zurück. Zu seinem Nachfolger wird Walther Tröger gewählt.

1962 - Der von Horst Wendlandt produzierte Spielfilm „Der Schatz im Silbersee“ nach dem gleichnamigen Roman von Karl May wird im Universum-Kino in Stuttgart uraufgeführt. Es ist der Prototyp des deutschen Western.

1952 - In der kanadischen Provinz Ontario gelangen vier Millionen Liter hoch radioaktives Wasser in das Untergeschoss des Reaktorgebäudes von Chalk River. Es entweicht Radioaktivität in die Luft. Es ist der erste ernste Reaktorunfall weltweit.

1787 - Pennsylvania ratifiziert als zweiter Bundesstaat die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.

GEBURTSTAGE

1962 - Max Raabe (60), deutscher Sänger und Chansonnier,„(Kein Schwein ruft mich an“)

1957 - Axel Scheffler (65), deutscher Illustrator („Der Grüffelo“)

1957 - Sheila E. (65), amerikanische Schlagzeugerin und Sängerin (Album „The Glamorous Life“), arbeitete mit Michael Jackson, Marvin Gaye und Prince

1892 - Liesl Karlstadt, deutsche Schauspielerin und Kabarettistin, trat mit Karl Valentin als Komikerduo auf, gest. 1960

1872 - Heinrich Vogeler, deutscher Künstler, Mitbegründer der Künstlerkolonie Worpswede, gest. 1942

TODESTAGE

2002 - Dee Brown, amerikanischer Schriftsteller und Historiker („Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses“), geb. 1908

1985 - Anne Baxter, amerikanische Schauspielerin („Auf Messers Schneide“, „Alles über Eva“), geb. 1923