Kalenderblatt 2022: 21. Dezember

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Dezember 2022:

51. Kalenderwoche, 355. Tag des JahresNoch 10 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: SchützeNamenstag: Richard, Peter

HISTORISCHE DATEN

2021 - Das Abgeordnetenhaus in Berlin wählt die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zur Regierenden Bürgermeisterin. Wie ihr Vorgänger Michael Müller (SPD) führt sie eine Dreierkoalition mit Grünen und Linkspartei.

2020 - Die Europäische Arzneimittel-Agentur empfiehlt die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer. Die EU-Kommission stimmt zu.

2012 - Nach dem Kalender des mexikanischen Maya-Volkes endet am 21. Dezember 2012 ein Zyklus von 5200 Jahren, der im Jahr 3113 v. Chr. begann. Der von Apokalyptikern für diesen Tag prophezeite Weltuntergang bleibt aus, stattdessen feiern Menschen rund um den Globus den Beginn eines neuen Maya-Zeitalters.

2007 - Das Schengen-Abkommen gilt nun in 22 EU-Staaten sowie in Island und Norwegen. Neu dabei sind Polen und Tschechien sowie Malta, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Slowenien und die Slowakei. Der Schengenraum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten.

2002 - Beim Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul sterben sieben Soldaten.

1972 - Bundesminister Egon Bahr (SPD) und DDR-Staatssekretär Michael Kohl unterzeichnen den Grundlagenvertrag der beiden deutschen Staaten, der unter anderem den Austausch „Ständiger Vertreter“ enthält.

1952 - Das DDR-Fernsehen geht zum 73. Geburtstag des sowjetischen Diktators Josef Stalin mit einem Versuchsprogramm auf Sendung. In der Bundesrepublik strahlt der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) vier Tage später eine erste Testreihe aus.

1927 - Das Kraftfahrzeugsteuergesetz setzt als Steuermaßstab für Krafträder und Personenwagen den Hubraum und für Omnibusse und Lkw das Fahrzeuggewicht fest.

1192 - Auf Befehl des österreichischen Herrschers Herzog Leopold V. wird der englische König Richard I. Löwenherz auf dem Rückweg vom Dritten Kreuzzug bei Wien gefangen genommen und später gegen Lösegeld freigelassen.

GEBURTSTAGE

1977 - Emmanuel Macron (45), französischer Politiker, Staatspräsident seit 2017

1957 - Jürgen Domian (65), deutscher Talkmaster (Telefon-Talk-Sendung „Domian“)

1942 - Reinhard Mey (80), deutscher Liedermacher („Über den Wolken“, „Gute Nacht, Freunde“)

1937 - Jane Fonda (85), amerikanische Schauspielerin, Oscars als beste Hauptdarstellerin in „Klute“ und in „Coming Home“

1902 - Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, deutscher Widerstandskämpfer, am Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt, 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet

TODESTAGE

1937 - Frank B. Kellogg, amerikanischer Politiker, Friedensnobelpreis 1929 für sein Mitwirken am Briand-Kellogg-Pakt zur Ächtung des Krieges, amerikanischer Außenminister 1925-1929, geb. 1856

1597 - Petrus Canisius, deutscher Jesuit, 1925 heiliggesprochen, geb. 1521