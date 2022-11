Kalenderblatt 2022: 28. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2022:

48. Kalenderwoche, 332. Tag des Jahres

Noch 33 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Berta, Gunther

HISTORISCHE DATEN

2007 - Der Autobauer Volkswagen eröffnet in der Stadt Kaluga knapp 170 Kilometer südwestlich von Moskau sein erstes Werk in Russland.

2002 - Bei einem Selbstmordanschlag auf ein überwiegend von Israelis besuchtes Hotel in der kenianischen Küstenstadt Mombasa werden 18 Menschen getötet, darunter drei Israelis und die drei Attentäter.

1997 - Xetra, die neue elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse AG startet in Frankfurt/Main.

1994 - Der amerikanische Serienmörder Jeffrey Dahmer, der 17 junge Männer umgebracht und teilweise die Leichenteile gegessen hat, wird im Gefängnis von einem Mithäftling getötet.

1989 - Bundeskanzler Helmut Kohl stellt im Bundestag seinen Zehn-Punkte-Plan zur deutschen Wiedervereinigung vor.

1942 - Bei einem Brand im Nachtclub „Coconut Grove“ in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) werden mindestens 490 Menschen getötet. Die Notausgänge können nicht geöffnet werden.

1922 - Henry Robinson Luce und Briton Hadden gründen in New York das Medienunternehmen Time Inc., das sich mit dem gleichnamigen Nachrichtenmagazin einen Namen machen wird.

1912 - Ismail Qemali ruft die Unabhängigkeit Albaniens aus. Bis dahin gehörte Albanien zum Osmanischen Reich.

1787 - In Versailles wird ein vietnamesisch-französisches Abkommen unterzeichnet, mit dem die französische Expansion in Indochina beginnt.

GEBURTSTAGE

1962 - Jon Stewart (60), amerikanischer Late-Night-Talker, Comedian und Schauspieler („The Daily Show with Jon Stewart“, „Big Daddy“, „Playing By Heart“)

1952 - Pat Cox (70), irischer Politiker, EU-Parlamentspräsident 2002-2004

1932 - Kurt Horres (90), deutscher Opernregisseur und Opernintendant, Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg 1986-1996

1912 - Heinz Galinski, deutscher Verbandsfunktionär, Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland 1954-1963 und 1988-1992, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 1949-1992, gest. 1992

1907 - Alberto Moravia, italienischer Schriftsteller („Die Gleichgültigen“, „Ich und er“), gest. 1990

TODESTAGE

2007 - Elly Beinhorn, deutsche Flugpionierin, erste Frau, die Anfang der 1930er Jahre die Welt in einem Flugzeug umrundete, geb. 1907

1962 - Königin Wilhelmina, Königin der Niederlande 1890 bis 1948, geb. 1880