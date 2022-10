Kalenderblatt 2022: 30. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2022:

43. Kalenderwoche, 303. Tag des JahresNoch 62 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: SkorpionNamenstag: Dietger

HISTORISCHE DATEN

2020 - Ein Erdbeben der Stärke 7,0 tötet 113 Einwohner der westtürkischen Stadt Izmir und zwei Jugendliche auf der benachbarten griechischen Insel Samos. Mehr als 1000 Menschen werden verletzt, viele Häuser zerstört. Noch 91 Stunden später wird ein dreijähriges Mädchen gerettet.

2012 - Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan eröffnet in Berlin die neue Botschaft seines Landes. Dabei ruft er seine Landsleute in Deutschland dazu auf, Deutsch zu lernen und einen aktiven Beitrag zur Integration zu leisten.

2007 - Der Fußball-Weltverband FIFA vergibt die Weltmeisterschaft der Frauen 2011 an Deutschland. Brasilien soll die Männer-WM 2014 ausrichten.

2005 - Sechzig Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche vollendet. Das spätbarocke Gotteshaus wird vom sächsischen Landesbischof Jochen Bohl geweiht.

1995 - Gegen eine Loslösung von Kanada stimmen die Bürger der französischsprachigen Provinz Quebec mit knapper Mehrheit .

1992 - Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) nimmt das bundesweit erste energieautarke Solarhaus in Freiburg im Breisgau in Betrieb.

1967 - Der Sowjetunion gelingt mit den beiden unbemannten Sojus-Raumschiffen Kosmos 186 und Kosmos 188 die erste Ankoppelung von Raumfahrzeugen im All.

1947 - 23 Staaten unterzeichnen in Genf das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) zur Durchsetzung einer weltweiten handelspolitischen Ordnung.

1837 - Die erste russische Eisenbahnlinie von St. Petersburg nach Puschkin (Zarenresidenz Zarskoje Selo) nimmt den Betrieb auf.

GEBURTSTAGE

1992 - Édouard Louis (30), französischer Schriftsteller („Das Ende von Eddy“)

1962 - Stefan Kuntz (60), deutscher Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern), Trainer der türkischen Nationalmannschaft seit 2021

1937 - Claude Lelouch (85), französischer Regisseur („Ein Mann und eine Frau“)

1922 - Hein Dahlinger, deutscher Handballer, 38-facher Nationalspieler, Weltmeister im Feldhandball 1952 und 1955, gest. 2008

1887 - Georg Heym, deutscher Schriftsteller und Lyriker („Der ewige Tag“), gest. 1912

TODESTAGE

2010 - Harry Mulisch, niederländischer Schriftsteller („Die Entdeckung des Himmels“, „Das Attentat“), geb. 1927

1927 - Maximilian Harden, deutscher Publizist, Gründer der politischen Wochenzeitschrift „Die Zukunft“, geb. 1861