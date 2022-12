Kalenderblatt 2022: 4. Dezember

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Dezember 2022:

48. Kalenderwoche, 338. Tag des Jahres

Noch 27 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Barbara, Johannes, Osmund

HISTORISCHE DATEN

2021 - In Königs Wusterhausen (Brandenburg) finden Polizisten die Leichen einer fünfköpfigen Familie in einem Wohnhaus. Der Vater soll seine drei Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, seine Frau und sich selbst erschossen haben. Er befürchtete wohl eine Verhaftung wegen eines gefälschten Impfzertifikats.

2020 - Zehn Jahre nach Baubeginn geht im Zentrum Berlins ein neuer U-Bahn-Abschnitt in Betrieb. Damit wird eine Lücke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor geschlossen: Der Hauptbahnhof und Hönow am östlichen Stadtrand sind über die U5 nun direkt verbunden.

2017 - Die CSU-Landtagsfraktion nominiert nach langem Machtkampf Finanzminister Markus Söder für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Er soll 2018 Nachfolger von Horst Seehofer werden. Seehofer will Parteichef bleiben.

2012 - Der Katzenbergtunnel an der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel wird eröffnet. Er ist mit 9,4 Kilometern nach Bahnangaben der bis dahin längste aus zwei Röhren bestehende Eisenbahntunnel in Deutschland.

2012 - Der US-Investor Advent schluckt den Douglas-Konzern rund um die führende deutsche Parfümeriekette. Zu dem Unternehmen mit mehr als 24 000 Mitarbeitern und über 1900 Läden gehören neben der Parfümeriesparte die Schmuckkette Christ, die Buchgruppe Thalia, die Modehäuser AppelrathCüpper und die Süßwarenkette Hussel.

1997 - Im kanadischen Ottawa unterzeichnen 125 Staaten das internationale Abkommen zur Ächtung von Landminen, das die Produktion, Anwendung und Weitergabe von Anti-Personen-Minen verbietet. Am 1. März 1999 tritt die Konvention in Kraft.

1977 - In der Zentralafrikanischen Republik führt Jean-Bédel Bokassa die Monarchie ein und krönt sich selbst zum Kaiser Bokassa I. des „Zentralafrikanischen Kaiserreichs“. Er gibt für die Krönungsfeier über 30 Millionen US-Dollar aus.

1967 - Das Kulturmagazin „Titel, Thesen, Temperamente“ vom Hessischen Rundfunk (HR) startet im deutschen Fernsehen.

1947 - Vor dem US-Militärgericht in Nürnberg werden mehrere führende deutsche Juristen aus der Zeit des Nationalsozialismus zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

GEBURTSTAGE

1982 - Marteria (40), deutscher Rapper („Lila Wolken“)

1972 - Charly Hübner (50), deutscher Schauspieler („Unter Nachbarn“, „Polizeiruf 110“)

1972 - Marc Bator (50), deutscher Nachrichtensprecher und Moderator, Sprecher bei der „Tagesschau“ 2001-2013

1947 - Ursula Krechel (75), deutsche Schriftstellerin, Deutscher Buchpreis 2012 für „Landgericht“

1922 - Gérard Philipe, französischer Schauspieler („Teufel im Leib“), gest. 1959

TODESTAGE

2021 - Stonewall Jackson, amerikanischer Country-Sänger („Me And You And A Dog Named Boo“), geb. 1932

2017 - Ali Abdullah Saleh, jemenitischer Politiker, Staatspräsident des Jemen 1990-2012, Präsident des Nordjemen 1978 -1990, geb. 1942