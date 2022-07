Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juli 2022:

27. Kalenderwoche, 190. Tag des Jahres

Noch 175 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Andreas, Anna, Johannes, Paulina

HISTORISCHE DATEN

2021 - Nach der Verhaftung des früheren Staatspräsidenten Jacob Zuma beginnen in Südafrika tagelange Unruhen. Der Aufruhr gipfelt in Zerstörungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Mehr als 330 Menschen sterben.

2017 - Die Unesco nimmt die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb in die Welterbeliste auf.

2007 - Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlicht den Beschluss des Bundesinnenministeriums, 2000 Zivilschutz-Bunker wegen veränderter Bedrohungslage aufzugeben.

2002 - In der südafrikanischen Hafenstadt Durban wird die Afrikanische Union (AU) gegründet. Sie geht aus der am Vortag aufgelösten Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) hervor und orientiert sich an der EU.

1982 - Ein 31-jähriger Brite dringt nachts ungehindert in das Schlafzimmer von Königin Elizabeth II. ein. Der Vorfall löst heftige Diskussionen über die Sicherheitsvorkehrungen im Buckingham-Palast aus.

1947 - Das britische Königshaus gibt in London die Verlobung von Prinzessin Elizabeth, der späteren Königin, und Leutnant Philip Mountbatten bekannt.

1932 - Mit dem Abkommen von Lausanne werden die Reparationen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegermächten auferlegt wurden, praktisch gestrichen.

1877 - Das erste Tennisturnier von Wimbledon startet.

1762 - Katharina II. („die Große“) lässt ihren Ehemann, Zar Peter III., durch einen Offiziersputsch entmachten und sich selbst zur russischen Zarin ausrufen.

GEBURTSTAGE

1957 - Kelly McGillis (65), amerikanische Schauspielerin („Der einzige Zeuge“, „Top Gun“)

1957 - Kurt Kister (65), deutscher Journalist, Chefredakteur bei der Süddeutschen Zeitung 2011 - 2020

1957 - Marc Almond (65), britischer Popsänger („Something’s Gotten Hold of My Heart“), Mitgründer der Gruppe Soft Cell

1947 - O. J. Simpson (75), amerikanischer Sportler, ehemaliger Footballstar, 1995 vom Mordverdacht an seiner Ex-Frau und deren Freund freigesprochen, im Zivilprozess jedoch zu Schadenersatz an die Hinterbliebenen verurteilt

1937 - David Hockney (85), britischer Maler („Two Men in a Shower“)

TODESTAGE

2002 - Rod Steiger, amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller „In der Hitze der Nacht“ (1967), geb. 1925

1932 - King Camp Gillette, amerikanischer Industrieller, erfand den Rasierapparat mit auswechselbarer Doppelklinge für die Nassrasur, Firmengründer der „Gillette Company“ 1901, geb. 1855