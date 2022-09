Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. September 2022:

36. Kalenderwoche, 252. Tag des Jahres

Noch 113 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Otmar

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die Staatsanwaltschaft Osnabrück lässt die SPD-geführten Bundesministerien für Finanzen und Justiz durchsuchen. Es geht um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Geldwäsche-Zentrale FIU, die dem Finanzministerium von Olaf Scholz (SPD) untersteht.

2020 - Die EU-Kommission vereinbart mit der Mainzer Pharmafirma Biontech die Lieferung von bis zu 300 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus, sobald der Impfstoff zugelassen ist.

2014 - Apple präsentiert die seit langem erwartete Computeruhr Apple Watch. Sie soll verschiedene Smartphone-Funktionen übernehmen.

2012 - Zwei Abstürze bei Flugplatzfesten in Baden-Württemberg fordern vier Todesopfer. In Metzingen kommt ein Mann bei einem Hubschrauberunfall ums Leben. Drei Menschen sterben in Backnang beim Absturz eines Kleinflugzeugs.

2007 - Der NDR beendet seine Zusammenarbeit mit der ehemaligen „Tagesschau“-Sprecherin Eva Herman. Sie war wegen Äußerungen zu den familiären Werten im Nationalsozialismus in die Kritik geraten.

1989 - In Grünheide bei Ost-Berlin beginnt das Gründungstreffen der DDR-Reformbewegung „Neues Forum“.

1962 - Charles de Gaulle beendet den ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in der Bundesrepublik Deutschland.

1957 - US-Präsident Dwight D. Eisenhower unterzeichnet ein neues Bürgerrechtsgesetz. Es soll das Wahlrecht der schwarzen Bevölkerung durchsetzen.

1922 - Türkische Truppen unter Mustafa Kemal (der spätere Atatürk) besetzen die Stadt Smyrna (heute Izmir) und führen damit die Entscheidung im Griechisch-Türkischen Krieg herbei.

GEBURTSTAGE

1987 - Andrea Petkovic (35), deutsche Tennisspielerin, ehemalige Nummer neun der Weltrangliste

1972 - Peggy Büchse (50), deutsche Schwimmerin, mehrfache Welt- und Europameisterin

1962 - Liza Marklund (60), schwedische Krimi-Autorin und Journalistin („Olympisches Feuer“)

1952 - Dave Stewart (70), britischer Popmusiker, Gitarrist des Popduos Eurythmics („There Must Be An Angel“)

1942 - Ted Herold, deutscher Rocksänger („Da Doo Ron Ron“, „Moonlight“), gest. 2021

TODESTAGE

2020 - Shere Hite, amerikanisch-deutsche Soziologin („Hite-Report - Das sexuelle Erleben der Frau“), geb. 1942

1087 - Wilhelm der Eroberer, erster normannischer König Englands 1066-1087, geb. um 1028