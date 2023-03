Kalenderblatt 2023: 1. April

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. April 2023:

13. Kalenderwoche, 91. Tag des JahresNoch 274 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: WidderNamenstag: Hugo, Irene

HISTORISCHE DATEN

2021 - Stephan Schäfer rückt als Nachfolger von Julia Jäkel an die Spitze von Gruner + Jahr. Die bisherige Verlagschefin gehe „in ihrem zehnten Jahr an der Spitze freundschaftlich und auf eigenen Wunsch“, teilte das Hamburger Verlagshaus am Vortag mit. Schäfer ist bereits Mitglied der Geschäftsführung von Gruner + Jahr gewesen.

2013 - Erstmals seit fast fünfzig Jahren erscheinen in Birma (heute Myanmar) private Tageszeitungen.

1998 - Beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im Bernabéu-Stadion wird vor dem Anpfiff ein Tor von spanischen Ultras umgerissen. Die Montage eines Ersatztores dauert 75 Minuten. Die Live-Übertragung mit Günter Jauch und Marcel Reif schreibt Fernsehgeschichte.

1998 - Infolge des Schengener Abkommens entfallen zum 1. April 1998 die Grenzkontrollen zwischen Deutschland, Österreich und Italien.

1963 - Das ZDF in Mainz nimmt mit der Show „Berlin Melodie“ den bundesweiten Sendebetrieb auf.

1953 - Alle gesetzlichen Bestimmungen, die mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz des Grundgesetzes nicht vereinbar sind, verlieren ihre Gültigkeit. Diese Frist, die das Grundgesetz von 1949 setzte, wird nicht eingehalten. Erst 1957 beschließt der Deutsche Bundestag das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz.

1938 - Die Firma Nestlé bringt den ersten Instantkaffee auf den Markt.

1933 - Wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ruft die NS-Führung zu einem Wirtschaftsboykott gegen jüdische Geschäfte auf. Die landesweite Aktion gilt als Beginn der staatlichen Kampagne gegen die gesamte deutsch-jüdische Bevölkerung.

1893 - Im Deutschen Reich tritt ein Gesetz in Kraft, das die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) als Einheitszeit für ganz Deutschland festlegt.

GEBURTSTAGE

1953 - Alfred Ritter (70), deutscher Unternehmer, Ritter Sport

1953 - Barry Sonnenfeld (70), US-amerikanischer Regisseur und Kameramann („Addams Family“, „Men in Black“)

1943 - Mario Botta (80), Schweizer Architekt, Werke: Centre Dürrenmatt (Neuchâtel), Tinguely-Museum (Basel)

1933 - Dan Flavin, amerikanischer Künstler, Lichtkünstler, gest. 1996

1873 - Sergej Rachmaninow, russischer Pianist und Komponist, gest. 1943

TODESTAGE

2010 - John Forsythe, amerikanischer Schauspieler, bekannt geworden durch seine Hauptrolle in der amerikanischen TV-Serie „Der Denver-Clan“, geb. 1918

2003 - Leslie Cheung, chinesischer Schauspieler („Lebewohl, meine Konkubine“), geb. 1956