Kalenderblatt 2023: 1. Mai

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2023:

18. Kalenderwoche, 121. Tag des JahresNoch 244 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: StierNamenstag: Augustin, Pius, Sigismund

HISTORISCHE DATEN

2020 - In Berlin wird ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ nach Dreharbeiten bei einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen von Vermummten angegriffen. Vier Menschen müssen ins Krankenhaus. Die Polizei macht Linksextreme verantwortlich.

2011 - Papst Benedikt XVI. spricht seinen Vorgänger Papst Johannes Paul II. (1920 - 2005) nach einem Verfahren in Rekordzeit vor mehr als einer Million Pilgern selig.

2008 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält für ihre Verdienste um die europäische Einigung den Aachener Karlspreis. Das Direktorium würdigt vor allem ihren „herausragenden Beitrag“ zur Überwindung der EU-Verfassungskrise.

2003 - Gut sechs Wochen nach dem Beginn des Irak-Krieges verkündet US-Präsident George W. Bush auf dem US-Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ offiziell das Ende der größeren Kampfhandlungen.

1998 - In Deutschland tritt die 0,5-Promille-Regelung für Verkehrsteilnehmer in Kraft. Wer mit 0,5 Promille (bisher 0,8 Promille) Alkohol im Blut am Steuer erwischt wird, muss künftig mit einem Bußgeld von 200 Mark und zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen.

1993 - Bei einem Anschlag in der Hauptstadt von Sri Lanka, Colombo, werden 26 Menschen getötet, darunter Staatspräsident Premadasa.

1988 - Der neue Hochgeschwindigkeitszug ICE stellt einen Geschwindigkeitsweltrekord für Schienenfahrzeuge auf. Er übertrifft mit 406 Stundenkilometern einen bisherigen Rekord des französischen TGV.

1973 - Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) nimmt in Dortmund ihre Arbeit auf. Die Zentralstelle hat die Aufgabe, Studienplätze in den Studiengängen mit Aufnahmebeschränkungen an allen Hochschulen im Bundesgebiet zentral zu vergeben.

1933 - Der 1. Mai wird im Deutschen Reich erstmals als Feiertag begangen. Einen Tag später werden die Gewerkschaften von den Nationalsozialisten praktisch verboten.

GEBURTSTAGE

1973 - Oliver Neuville (50), deutscher Fußballer (Bayer 04 Leverkusen 1999-2004, Borussia Mönchengladbach 2004-2010)

1958 - Max Moor (65), Schweizer Moderator (ARD-Sendung „ttt - titel, thesen, temperamente“ ) und Schauspieler

1953 - Klaus Wiesehügel (70), deutscher Gewerkschafter, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt 1995-2013

1933 - Michel Camdessus (90), französischer Finanzexperte, geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) 1987-2000

1908 - Giovanni Guareschi, italienischer Schriftsteller („Don Camillo und Peppone“), gest. 1968

TODESTAGE

2008 - Philipp Freiherr von Boeselager, deutscher Offizier und Widerstandskämpfer, Mitverschwörer des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944, geb. 1917

1873 - David Livingstone, schottischer Missionar und Afrikaforscher, geb. 1813