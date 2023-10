Kalenderblatt 2023: 10. Oktober

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Oktober 2023:

41. Kalenderwoche, 283. Tag des Jahres

Noch 82 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gereon, Kassius, Florentius, Viktor

HISTORISCHE DATEN

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2013 - Die US-Internetzeitung „Huffington Post“ startet ihren deutschsprachigen Ableger. Die Onlinezeitung setzt für ihr Gratis-Angebot ausschließlich auf Werbung. 2019 wird die deutsche Ausgabe wieder eingestellt.

2008 - Indien wird nach 34 Jahren internationaler Isolation im Nuklearbereich de facto als Atommacht anerkannt. Die Vereinigten Staaten und Indien unterzeichnen ein Abkommen, das US-Firmen den Verkauf von ziviler Atomtechnologie und nuklearem Brennmaterial an Indien erlaubt.

2003 - Europas bis dahin größtes Wasserstraßenkreuz wird bei Magdeburg für den Schiffsverkehr freigegeben. Eine fast einen Kilometer lange Kanalbrücke führt nun den Mittellandkanal über die Elbe und erlaubt erstmals eine direkte Passage zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin.

1986 - Im Bonner Vorort Ippendorf wird der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, Gerold von Braunmühl, von einem RAF-Kommando nahe seiner Wohnung erschossen.

1981 - Bei der bis dahin größten Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik protestieren in Bonn 250 000 bis 300 000 Menschen gegen die Stationierung neuer Nato-Mittelstreckenraketen in Westeuropa.

1973 - US-Vizepräsident Spiro T. Agnew muss wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung zurücktreten.

1948 - Die erste Ausgabe des Rundfunkmagazins „Gong“ erscheint.

1913 - Mit der Sprengung des Gamboa-Dammes beim Bau des Panamakanals werden Atlantik und Pazifik miteinander verbunden. Als internationaler Schifffahrtsweg wird der Kanal im August 1914 eröffnet.

1903 - Die britische Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst und ihre Tochter gründen in Manchester die „Woman's Social and Political Union“ (WSPU), einen militanten Flügel der Suffragetten.

GEBURTSTAGE

1968 - Andreas Türck (55), deutscher Fernsehmoderator (Talkshow „Andreas Türck“)

1958 - Hans-Jürgen Schatz (65), deutscher Schauspieler („Der Fahnder“, „Salto postale“, „Salto kommunale“)

1948 - Séverine (75), französische Schlagersängerin, für Monaco 1971 Gewinnerin des Grand Prix d'Eurovision de la Chanson mit dem Lied „Un Banc, Un Arbre, Une Rue“

1913 - Claude Simon, französischer Schriftsteller („Das Seil“, „Der Wind“), Literaturnobelpreis 1985, gest. 2005

1813 - Giuseppe Verdi, italienischer Komponist (Oper „Aida“), gest. 1901

TODESTAGE

2008 - Kurt Weinzierl, österreichischer Schauspieler („Kottan ermittelt“, „Ein Schloß am Wörthersee“), geb. 1931

1963 - Édith Piaf, französische Chansonsängerin („Non, je ne regrette rien“), geb. 1915