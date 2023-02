Kalenderblatt 2023: 11. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Februar 2023:

6. Kalenderwoche, 42. Tag des JahresNoch 323 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: WassermannNamenstag: Anselm, Theobert

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der FC Bayern München gewinnt in Katar die FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister besiegt den mexikanischen Verein Tigres mit 1:0 und holt sich damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres.

2018 - Kurz nach dem Start in Moskau stürzt eine Maschine vom Typ Antonow An-148 der Saratow Airlines ab. Alle 71 Insassen kommen ums Leben.

2013 - Überraschend kündigt Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt aus Gesundheitsgründen an. Er werde sein Pontifikat zum Ende des Monats abgeben, sagt der 85-jährige Joseph Ratzinger vor Kardinälen in Rom.

2008 - Bei Anschlägen durch Rebellen auf die Staats- und Regierungsspitze von Osttimor wird der Präsident und Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta schwer verletzt.

1973 - In einer Volksabstimmung in Liechtenstein sprechen sich die Stimmberechtigten Männer erneut gegen die Einführung des Frauenwahlrechts aus. Erst 1984 wird das Frauenwahlrecht in dem Fürstentum gebilligt.

1968 - In New York wird der neue Madison Square Garden eröffnet. Die Halle fasst 20 000 Zuschauer.

1943 - Im Deutschen Reich beginnt die Einberufung von Fünfzehnjährigen zum Dienst als Luftwaffenhelfer.

1933 - Der Schriftsteller Thomas Mann reist mit seiner Frau zu einer Vortragsreihe nach Amsterdam und kehrt nicht mehr nach Deutschland zurück.

1858 - In einer Grotte nahe dem südfranzösischen Lourdes erscheint dem Hirtenmädchen Bernadette Soubirous nach kirchlicher Überlieferung die Jungfrau Maria.

GEBURTSTAGE

1993 - Karl Geiger (30), deutscher Skispringer, Weltmeister im Skifliegen 2020

1983 - Rafael van der Vaart (40), niederländischer Fußballer (Hamburger SV, niederländische Nationalmannschaft)

1948 - Fritz Raff, deutscher Journalist, Intendant des Saarländischen Rundfunks 1996-2011, ARD-Vorsitzender 2007-2008, gest. 2011

1943 - Gerhard Glogowski (80), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen 1998-1999

1928 - Gotthilf Fischer, deutscher Dirigent, Leiter der Fischer-Chöre, gest. 2020

TODESTAGE

1963 - Sylvia Plath, amerikanische Schriftstellerin („Die Glasglocke“), geb. 1932

1948 - Sergej Eisenstein, sowjetischer Filmregisseur („Panzerkreuzer Potemkin“), geb. 1898