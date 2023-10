Kalenderblatt 2023: 11. Oktober

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Oktober 2023:

41. Kalenderwoche, 284. Tag des Jahres

Noch 81 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Quirin, Ethelburg, Bruno

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der Brite Lewis Hamilton gewinnt im Mercedes das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Mit seinem 91. Sieg stellt der 35-Jährige den Grand-Prix-Rekord von Deutschlands Formel-1-Ikone Michael Schumacher ein.

2018 - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bittet nach dem Besuch einer KZ-Gedenkstätte bei Athen um Verzeihung für die Verbrechen während der deutschen Besatzung in Griechenland.

2016 - Samsung nimmt sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 vom Markt, nachdem eine erste Rückrufaktion die Gefahr plötzlicher Brände nicht ausräumen konnte. Die Ursache der Brände bleibt zunächst unklar.

2008 - Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki sorgt für einen Eklat bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Er schlägt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk aus und schimpft in einer Wutrede auf die Veranstaltung und das Fernsehen.

2006 - In der New Yorker Innenstadt stürzt ein Kleinflugzeug in ein Hochhaus. Baseball-Profi Cory Lidle und sein Fluglehrer kommen ums Leben. Das Unglück weckt Erinnerungen an die Terroranschläge vom 11. September 2001.

1998 - Papst Johannes Paul II. spricht die in Auschwitz ermordete Ordensfrau Edith Stein heilig. Es ist die erste Heiligsprechung einer Katholikin jüdischer Abstammung in der Kirchengeschichte.

1968 - Die „Otto Hahn“, das einzige deutsche Schiff mit Atomantrieb, startet in Kiel zu seiner ersten Probefahrt.

1958 - Von der Raumfahrtbasis Cape Canaveral in Florida startet die Nasa ihre erste unbemannte Raumsonde. Nach einem Drittel der Strecke verliert „Pioneer 1“ an Geschwindigkeit und verglüht später in der Atmosphäre.

1928 - Hugo Eckener, der Leiter der Zeppelin-Werke, startet in Friedrichshafen mit dem Luftschiff LZ 127 „Graf Zeppelin“ zu einem ersten Transatlantikflug nach Lakehurst (New Jersey/USA), wo er am 15. Oktober landet.

GEBURTSTAGE

1953 - David Morse (70), amerikanischer Schauspieler („Double Vision - Fünf Höllen bis zur Unsterblichkeit“)

1943 - John Nettles (80), britischer Schauspieler („Inspector Barnaby“)

1929 - Liselotte Pulver (94), Schweizer Schauspielerin („Ich denke oft an Piroschka“, „Die Zürcher Verlobung“, „Eins, zwei, drei“)

1927 - Peggy Parnass (96), schwedische Autorin („Kindheit“) und Schauspielerin („Panische Zeiten“) in Deutschland

1903 - Hans Söhnker, deutscher Schauspieler („Der Forellenhof“, „Salto Mortale“), gest. 1981

TODESTAGE

1963 - Jean Cocteau, französischer Schriftsteller („Kinder der Nacht“), Maler und Filmregisseur („Orphée“), geb. 1889

1958 - Johannes R. Becher, deutscher Schriftsteller und Politiker, Mitbegründer des Aufbau-Verlages, Textautor der DDR-Nationalhymne, geb. 1891