Kalenderblatt 2023: 11. September

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2023:

37. Kalenderwoche, 254. Tag des JahresNoch 111 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: JungfrauNamenstag: Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der Spanier Carlos Alcaraz kürt sich mit seinem ersten Grand-Slam-Titel zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte. Der 19-Jährige setzt sich im Finale der US Open in New York gegen den Norweger Casper Ruud durch.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1998 - Die Bundesärztekammer verabschiedet trotz massiver Kritik ihr Sterbehilfe-Papier. Die Grundsätze sollen Ärzten Entscheidungshilfen im Umgang mit Sterbenden geben.

1998 - Volkswagen richtet als erstes großes deutsches Unternehmen einen Hilfsfonds zur Entschädigung seiner ehemaligen Zwangsarbeiter ein. Das beschließt der Aufsichtsrat des Automobilkonzerns in Wolfsburg auf Vorschlag des Vorstandes.

1985 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt gelingt ein Rendezvous zwischen einem Forschungssatelliten und einem Kometen. Der amerikanische Satellit ICE (International Cometary Explorer) fliegt nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa durch den Schweif des Kometen „Giacobini-Zinner“.

1981 - Im ZDF geht die Krimiserie „Ein Fall für zwei“ auf Sendung.

1973 - Der chilenische Präsident Salvador Allende wird durch einen Militärputsch unter General Augusto Pinochet gestürzt und begeht Suizid.

1945 - Der niederländische Arzt Willem Johan Kolff setzt erstmals erfolgreich eine künstliche Niere zur Blutwäsche (Dialyse) ein.

1930 - In Dessau startet die Transportmaschine Ju 52 zu ihrem Erstflug, zunächst in der einmotorigen Ausführung.

GEBURTSTAGE

1956 - Tony Gilroy (67), amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent (Regie und Drehbuch „Michael Clayton“)

1945 - Leo Kottke (78), amerikanischer Sänger und Gitarrist (Album „6 and 12 String Guitar“)

1940 - Brian De Palma (83), amerikanischer Regisseur (Thriller- und Actionfilmspezialist: „The Untouchables - Die Unbestechlichen“, „Mission: Impossible“)

1923 - Grigori Baklanow, russischer Schriftsteller („Ein Fußbreit Erde“ (1960), „Die Toten trifft die Schande nicht“ (1962)), gest. 2009

1903 - Theodor W. Adorno, deutscher Soziologe und Philosoph („Versuch über Wagner“, „Dialektik der Aufklärung“), gest. 1969

TODESTAGE

2007 - Joe Zawinul, österreichischer Jazz-Musiker, Komposition „Birdland“, Karriere als Jazz-Pianist in den USA, Gründer der Jazz-Rock Band Weather Report 1970 (Album „Black Market“), geb. 1932

2003 - Anna Lindh, schwedische Politikerin und Juristin, Außenministerin 1998-2003 und Umweltministerin 1994-98, kommt durch ein Messer-Attentat ums Leben, geb. 1957