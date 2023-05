Kalenderblatt 2023: 12. Mai

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2023:

19. Kalenderwoche, 132. Tag des JahresNoch 233 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: StierNamenstag: Bogdan, Modoald, Pankratius

HISTORISCHE DATEN

2022 - Erstmals ist Astronomen eine Aufnahme vom Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße gelungen. Das Bild des Massemonsters im Herzen unserer Galaxie ist erst die zweite Aufnahme eines Schwarzen Loches.

2018 - Beim Eurovision Song Contest in Lissabon holt die Israelin Netta mit dem Titel „Toy“ den ersten Platz. Der Deutsche Michael Schulte rangiert mit „Let Me Walk Alone“ an vierter Stelle. Das ist das beste deutsche Ergebnis seit 2010.

2018 - Das Bundesliga-Gründungsmitglied Hamburger SV steigt trotz eines Sieges gegen Mönchengladbach erstmals in die 2. Liga ab. Schon in den Vorjahren war der HSV nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt.

1998 - Nach fast zehnjähriger Diskussion gibt die EU den Weg für einen Patentschutz biotechnologischer Erfindungen frei. Patentierbar werden biotechnische Verfahren bei Menschen, Tieren und Pflanzen.

1990 - In Tallinn unterzeichnen die Präsidenten von Estland, Lettland und Litauen ein Abkommen zur Neubildung eines „Baltischen Rats“. Das Gremium bestand bereits in den 1930er Jahren.

1953 - Der Bundestag verabschiedet das „Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften“ und beschließt die Einrichtung einer aufsichtführenden Bundesprüfstelle.

1873 - Hütteningenieur Julius Buch erhält die Baugenehmigung zur Errichtung der Völklinger Eisenhütte. Damit legt er den Grundstein für mehr als 100 Jahre Eisen- und Stahlerzeugung an der Saar. Seit 1994 ist die Völklinger Hütte Weltkulturerbe der Unesco. Sie ist das einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung.

1838 - In seiner heutigen Form als musikalischer Aufmarsch wird der Große Zapfenstreich von Wilhelm Wieprecht, dem Direktor der Musikkorps des preußischen Gardekorps, geschaffen und erstmals in Berlin aufgeführt.

1743 - Maria Theresia wird zur Königin von Böhmen gekrönt.

GEBURTSTAGE

1978 - Jason Biggs (45), amerikanischer Schauspieler („American Pie“, „Anything Else“)

1958 - Dries Van Noten (65), belgischer Modedesigner

1948 - Steve Winwood (75), britischer Rockmusiker, „Higher Love“, war Mitglied der Bands Spencer Davis Group („Keep on Running“), Traffic und Blind Faith

1928 - Burt Bacharach, amerikanischer Komponist („Raindrops Keep Fallin' On My Head“, „I Say a Little Prayer“, „What's New Pussycat?“), gest. 2023

1803 - Justus von Liebig, deutscher Chemiker, Begründer der Agrikulturchemie, gest. 1873

TODESTAGE

1963 - Ernst Marischka, österreichischer Regisseur („Sissi“), geb. 1893

1953 - Fritz Mackensen, deutscher Maler („Gottesdienst im Freien“, „Die Scholle“), Mitbegründer der Worpsweder Künstlerkolonie, geb. 1866