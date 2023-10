Kalenderblatt 2023: 12. Oktober

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Oktober 2023:

41. Kalenderwoche, 285. Tag des Jahres

Noch 80 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Edwin, Herlind, Maximilian

HISTORISCHE DATEN

2022 - Rund 15 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz sein Amt auf. Nach zunehmender Kritik übernimmt der SPD-Politiker damit die politische Verantwortung für Fehler in seinem Bereich. Mindestens 134 Menschen waren im Juli 2021 ums Leben gekommen.

2018 - Auf Schloss Windsor heiratet Prinzessin Eugenie, Enkelin von Königin Elizabeth II., den britischen Geschäftsmann Jack Brooksbank.

2008 - Der deutsche Tischtennisspieler Timo Boll verteidigt als erster Profi das Titel-Triple bei Europameisterschaften. In St. Petersburg siegt er wie im Vorjahr im Einzel, im Doppel und im Team.

2003 - Die deutschen Fußball-Frauen werden zum ersten Mal Weltmeister. Das Team von Bundestrainerin Tina Theune-Meyer gewinnt im kalifornischen Carson das WM-Finale gegen Schweden mit 2:1.

1993 - Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass der EU-Vertrag von Maastricht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Noch am selben Tag unterzeichnet Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Ratifizierungsgesetz.

1990 - Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird während einer Wahlkampfveranstaltung von einem geistig verwirrten psychisch kranken Mann durch zwei Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1981 - Die Satiresendung „Rudis Tagesshow“ mit Rudi Carrell, Beatrice Richter, Diether Krebs und Klaus Havenstein hat Premiere im Deutschen Fernsehen.

1968 - In Mexiko-Stadt werden die ersten Olympischen Spiele in Lateinamerika eröffnet. Erstmals treten West- und Ostdeutschland mit getrennten Mannschaften an.

1753 - Das Cuvilliés-Theater in München wird mit der Aufführung der Oper „Catone in Utica“ von Givoanni Ferrandini eröffnet.

GEBURTSTAGE

1968 - Hugh Jackman (55), australischer Schauspieler („X-Men“ Tetralogie, „Australia“)

1968 - Sophie von Kessel (55), deutsche Schauspielerin („Kunstfehler“, „Ein langer Abschied“, „Song für Mia“)

1963 - Raimond Aumann (60), deutscher Fußballtorwart, FC Bayern München 1982-1994

1913 - Josefine Hawelka, österreichische Kaffeehaus-Legende (Café Hawelka in Wien), gest. 2005

1868 - August Horch, deutscher Unternehmer, Gründer der Automobilunternehmen Horch und Audi, gest. 1951

TODESTAGE

1998 - Bernhard Minetti, deutscher Theaterschauspieler, gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler des 20. Jahrhunderts, geb. 1905

1948 - Alfred Kerr, deutscher Journalist, Kritiker und Lyriker, 1933 emigriert, Präsident des Deutschen P.E.N.-Club 1939-1947, geb. 1867