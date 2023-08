Kalenderblatt 2023: 13. August

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. August 2023:

32. Kalenderwoche, 225. Tag des JahresNoch 140 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: LöweNamenstag: Pontianus, Kassian, Hippolyt, Ludolf, Wigbert

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der Deutsche Aktienindex Dax übersteigt im Tagesverlauf erstmals die Marke von 16.000 Punkten. Experten führen den Schub vorwiegend auf die nachlassende Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA zurück.

2018 - Die USA belegen Stahl aus der Türkei mit Abgaben von 50 statt bislang 25 Prozent. Grund ist der wegen Terrorverdachts in der Türkei unter Hausarrest stehende US-Pastor Andrew Brunson. Die Türkische Lira gerät stark unter Druck.

2005 - Nach mehr als 60 Jahren ist die Büste der altägyptischen Königin Nofretete wieder auf der Berliner Museumsinsel zu sehen. 40 Jahre wurde sie im Stülerbau am Schloss Charlottenburg gezeigt.

2001 - Mit einer bunten Unterhaltungs-Show vor rund 60.000 Zuschauern wird die neue Fußball-Arena „AufSchalke“ in Gelsenkirchen eröffnet.

1998 - Zur Erinnerung an die Teilung Deutschlands und die Opfer an den innerdeutschen Grenzen wird am 37. Jahrestag des Mauerbaus die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße eingeweiht.

1993 - Beim Einsturz eines sechsstöckigen Hotels in der thailändischen Industriestadt Korat kommen 137 Menschen ums Leben.

1993 - In Stuttgart beginnt die 4. Leichtathletik-Weltmeisterschaft.

1948 - Die Ministerpräsidenten der Länder der drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands bestimmen Bonn zum Sitz des Parlamentarischen Rates. Der Rat soll eine vorläufige Verfassung ausarbeiten für den von den Westalliierten kontrollierten Teil Deutschlands.

1923 - Gustav Stresemann wird zum neuen Reichskanzler ernannt. Er bildet eine große Koaltion aus SPD, Zentrum, DDP und DVP.

GEBURTSTAGE

1958 - Domenico Dolce (65), italienischer Modedesigner (Dolce & Gabbana)

1953 - Kristalina Georgiewa (70), bulgarische Politikerin, Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2019, Geschäftsführerin der Weltbank 2017-2019, Vize-Präsidentin der EU-Kommission 2014-2016

1948 - Kathleen Battle (75), amerikanische Opernsängerin, Sopran

1946 - Janet Yellen (77), amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin, Finanzministerin seit 2021, Präsidentin der US-Notenbank 2014-2018

1943 - Wolfgang Engel (80), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler, Spielleiter des Staatsschauspiels Dresden 1980-1991, Intendant am Schauspiel Leipzig 1995-2008

TODESTAGE

2013 - Lothar Bisky, deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der Partei Die Linke 2007-2010, der Linkspartei 2003-2007 und der PDS 1993-2000, geb. 1941

1998 - Julien Green, französisch-amerikanischer Schriftsteller („Leviathan“, „Süden. Der Mann, der aus der Fremde kommt“), geb. 1900