Kalenderblatt 2023: 13. März

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. März 2023:

11. Kalenderwoche, 72. Tag des JahresNoch 293 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: FischeNamenstag: Leander, Oswin

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite 7-Tage-Inzidenz überschreitet erstmals die Schwelle von 1500. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1526,8 an.

2018 - Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von Bundestrainerin Steffi Jones. Sie hatte die Frauen-Nationalmannschaft 2016 übernommen. Nach der Interimslösung Horst Hrubesch soll Martina Voss-Tecklenburg das Frauenteam führen.

2013 - Der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio wird zum neuen Papst gewählt. Er gibt sich den Namen Franziskus.

2008 - An deutschen Schulen soll islamischer Religionsunterricht eingeführt werden. Darauf einigt sich die dritte Islamkonferenz trotz teils erheblicher Kontroversen in Berlin.

2003 - Der Bundestag beschließt die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten an Samstagen um vier Stunden bis 20 Uhr. Die Neuregelung tritt am 1. Juni in Kraft.

1988 - In Japan wird der bis dahin längste Unterwassertunnel der Welt eröffnet, der Seikan-Tunnel. Der 53,85 Kilometer lange Eisenbahntunnel verbindet die Inseln Honshu und Hokkaido.

1943 - Ein Attentat des Oberst Henning von Tresckow auf Hitler scheitert. Die in das Flugzeug des Diktators geschmuggelte Zeitzünderbombe versagt.

1933 - Joseph Goebbels wird zum „Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda“ ernannt.

1848 - Bei der Märzrevolution in Wien wird Staatskanzler Fürst von Metternich zum Rücktritt gezwungen.

GEBURTSTAGE

1952 - Wolfgang Rihm (71), deutscher Komponist (Kammeroper „Jakob Lenz“ nach Georg Büchner, „Die Hamletmaschine. Musiktheater in fünf Teilen“ nach Heiner Müller)

1943 - André Téchiné (80), französischer Regisseur („Wilde Herzen“, „Diebe der Nacht“)

1939 - Neil Sedaka (84), amerikanischer Sänger und Songschreiber („Oh Carol“, „Calendar Girl“, „Happy Birthday Sweet Sixteen“)

1938 - Albrecht Schmidt (85), deutscher Bankmanager, Vorstandsvorsitzender HypoVereinsbank 1998-2002, Bayerische Vereinsbank 1990-1998

1930 - Günther Uecker (93), deutscher Bildhauer und Objektkünstler, Mitglied der Künstlergruppe Zero, „Sprachskulpturen“, Installation „Zeichen und Schriften“, „Nagelbilder“

TODESTAGE

2013 - Rosemarie Fendel, deutsche Schauspielerin („Mensch Mutter“, „Traumstadt“), Regisseurin ( „Auf den Hund gekommen“) und Autorin, geb. 1927

2003 - Christiane Schmidtmer, deutsche Schauspielerin („Das Narrenschiff“), geb. 1939