Kalenderblatt 2023: 13. September

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. September 2023:

37. Kalenderwoche, 256. Tag des JahresNoch 109 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: JungfrauNamenstag: Amatus, Johannes, Notburg, Tobias

HISTORISCHE DATEN

2022 - Wegen Mordes an einem Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein muss ein Mann lebenslang in Haft. Er hatte den Kassierer im Streit um die Corona-Maskenpflicht im September 2021 erschossen. Hauptmotiv des Täters war nach Ansicht der Richter vor allem dessen rechtsradikale Einstellung.

1993 - Israels Außenminister Schimon Peres und Mahmud Abbas, Exekutivmitglied der PLO, unterzeichnen in Washington ein Abkommen über eine vorübergehende palästinensische Selbstverwaltung. Es ist der erste der sogenannten „Osloer Verträge“.

1983 - In Hamburg wird der israelische Geschäftsmann Ephraim Halpern getötet. Zu dem Attentat bekennt sich eine Gruppe namens „17. September Sabra and Chatila Organisation“.

1968 - Aus Protest gegen den Einmarsch von Warschauer-Pakt-Truppen in die CSSR tritt Albanien aus dem Militärbündnis des Ostblocks aus.

1953 - Nikita S. Chruschtschow wird zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) gewählt und damit de facto mächtigster Politiker des Landes.

1950 - In der Bundesrepublik findet zum ersten Mal eine Volkszählung statt.

1923 - In Spanien putscht General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja gegen die parlamentarische Regierung und errichtet eine Militärdiktatur.

1900 - Der „Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer Standesinteressen“ wird in Leipzig gegründet. 1924 wird er nach seinem Begründer Dr. Hermann Hartmann in „Hartmannbund“ unbenannt.

335 - Die von Kaiser Konstantin errichtete Grabeskirche in Jerusalem wird geweiht. Sie soll sich der Überlieferung nach an der Stelle befinden, wo Christus nach seinem Tod am Kreuz beerdigt wurde und wieder auferstand.

GEBURTSTAGE

1953 - Günther Krause (70), deutscher Politiker, unterschrieb als Chef-Unterhändler der DDR 1990 gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Einheitsvertrag, Bundesminister für besondere Aufgaben 1990-1991, Bundesminister für Verkehr 1991-1993, Rücktritt wegen der „Putzfrauen-Affäre“ 1993

1938 - Detlef Hensche (85), deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender IG Medien (1992-2001)

1933 - Eginald Schlattner (90), rumänischer Schriftsteller („Das Klavier im Nebel“, „Der geköpfte Hahn“)

1933 - Rolf Benz (90), deutscher Unternehmer, Möbelfabrikant

1903 - Claudette Colbert, französisch-amerikanische Schauspielerin („Es geschah in einer Nacht“, „Blaubarts achte Frau“), gest. 1996

TODESTAGE

2013 - Horst Egon Kalinowski, deutscher Objektkünstler und Grafiker, durch seine Lederarbeiten bekannt geworden („Caissons“, „Pendants“, „Tiroirs“), geb. 1924

1598 - Philipp II., König von Spanien 1556-1598 und von Portugal 1580-1598, Sohn Kaiser Karls V., geb. 1527