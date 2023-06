Kalenderblatt 2023: 14. Juni

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Juni 2023:

24. Kalenderwoche, 165. Tag des JahresNoch 200 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: ZwillingeNamenstag: Eppo, Gottschalk

HISTORISCHE DATEN

2022 - Ein als „Judensau“ bezeichnetes Sandsteinrelief darf an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt bleiben. Die Gemeinde habe das frühere „Schandmal“ in ein „Mahnmal“ umgewandelt, entscheidet der Bundesgerichtshof. Ein jüdischer Kläger wollte, dass die Darstellung entfernt wird.

2018 - Mit der Übernahme von Time Warner für mehr als 80 Milliarden US-Dollar gehören dem US-Telekomriesen AT&T nun das Filmstudio Warner Bros, das Nachrichten-Flaggschiff CNN und der Bezahlsender HBO.

2013 - Überraschend deutlich gewinnt der moderate Kleriker Hassan Ruhani die iranische Präsidentenwahl. Er wird Nachfolger des international umstrittenen Staatschefs Mahmud Ahmadinedschad.

2008 - Deutschlands erste fahrerlose U-Bahn geht in Nürnberg in Betrieb. Sie ist die weltweit erste U-Bahn in einem Mischbetrieb mit automatischen und konventionellen Zügen auf einem Streckenabschnitt.

2003 - In einem Referendum entscheiden sich 77 Prozent der tschechischen Wähler für die EU-Mitgliedschaft ihres Landes.

1998 - Die 18 Kilometer lange Brückenverbindung über den Großen Belt zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland wird nach zehn Jahren Bauzeit für den Straßenverkehr freigegeben.

1996 - Der unter dem Namen „Dagobert“ bekannt gewordene Kaufhaus-Erpresser wird vom Berliner Landgericht in einer Neuverhandlung zu neun Jahren Haft verurteilt.

1848 - Die Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche, das erste frei und demokratisch gewählte deutsche Parlament, bewilligt sechs Millionen Taler für den Bau einer deutschen Flotte. Damit werden die Weichen für die Gründung einer ersten gesamtdeutschen Marine gestellt.

1158 - Kaiser Friedrich Barbarossa bestätigt Herzog Heinrich dem Löwen das Markt-, Münz- und Zollrecht für „Munichen“. Diese erste urkundliche Erwähnung Münchens im „Augsburger Schied“ gilt heute als Gründungsdatum der Stadt.

GEBURTSTAGE

1983 - Anna Lührmann (40), deutsche Politikerin (Grüne), Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt sowie Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit seit 2021

1958 - Olaf Scholz (65), deutscher Politiker (SPD), Bundeskanzler seit 2021, Bundesfinanzminister 2018-2021, Erster Bürgermeister Hamburgs 2011-2018

1943 - Jeanine Meerapfel (80), deutsch-argentinische Regisseurin und Drehbuchautorin („Der deutsche Freund“), Präsidentin der Akademie der Künste Berlin seit 2015

1928 - Che Guevara, argentinisch-kubanischer Revolutionär und Politiker, Kampfgefährte Fidel Castros beim Sturz der Batista-Diktatur auf Kuba, kubanischer Industrieminister 1961-1965, gest. 1967

1923 - Judith Kerr, britische Schriftstellerin und Zeichnerin (Jugendbuch „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“), Tochter des deutschen Autors und Theaterkritikers Alfred Kerr, gest. 2019

TODESTAGE

2011 - Peter Schamoni, deutscher Regisseur („Frühlingssinfonie“, „Schonzeit für Füchse“) und Filmproduzent („Zur Sache, Schätzchen“), geb. 1934

1928 - Emmeline Pankhurst, britische Frauenrechtlerin, Anführerin der Suffragetten, setzte sich vor allem für das Frauen-Wahlrecht ein, geb. 1858