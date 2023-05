Kalenderblatt 2023: 16. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Mai 2023:

20. Kalenderwoche, 136. Tag des JahresNoch 229 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: StierNamenstag: Adelphus, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2022 - Frankreich erhält erstmals seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernennt die bisherige Arbeitsministerin Élisabeth Borne zur neuen Premierministerin.

2013 - Drei Wochen nach dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch tritt ein Abkommen der Textilbranche für mehr Sicherheit in Kraft. Damit reagieren 31 führende Unternehmen auf Forderungen von Gewerkschaften.

2003 - Bei fünf nahezu zeitgleichen Anschlägen auf westliche und jüdische Einrichtungen in der marokkanischen Hafenstadt Casablanca sterben 45 Menschen, darunter 12 Selbstmord-Attentäter.

1996 - Vier Wochen vor den russischen Präsidentenwahlen ordnet Präsident Boris Jelzin die Abschaffung der Wehrpflicht und die schrittweise Aufhebung der Todesstrafe an.

1993 - Die Bundeswehr beginnt ihre UN-Mission in Zentralsomalia. Damit operieren zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik deutsche Soldaten unter Bewaffnung außerhalb des Nato-Gebietes.

1975 - Als erste Frau erreicht die Japanerin Junko Tabei den Gipfel des Mount Everest.

1943 - Die SS schlägt den vierwöchigen Aufstand im Warschauer Ghetto endgültig nieder. Mehr als 56 000 Juden werden getötet, die meisten nach ihrer Deportation in die Vernichtungslager.

1923 - Im bayerischen Weilheim geht der erste vollautomatische Selbstwählferndienst der Welt in Betrieb. Er erlaubt Ferngespräche ohne das „Fräulein vom Amt“ und eine automatische Gebührenberechnung.

1868 - Andrew Johnson übersteht das erste Verfahren zur Amtsenthebung eines Präsidenten (Impeachment) in der US-Geschichte. In der entscheidenden Abstimmung im Senat scheiterte die Klage wegen Verfassungsbruchs gegen den Demokraten an einer einzigen Stimme.

GEBURTSTAGE

1973 - Tori Spelling (50), amerikanische Schauspielerin (TV-Serie „Beverly Hills, 90210“)

1953 - Pierce Brosnan (70), irischer Schauspieler (Agentenreihe James Bond 007)

1943 - Daniel Coats (80), amerikanischer Diplomat, Politiker und Rechtsanwalt, US-Botschafter in Deutschland 2001-2005

1923 - Erwin Leiser, deutsch-schwedischer Filmregisseur und Publizist (Dokumentarfilm: „Mein Kampf“), gest. 1996

1788 - Friedrich Rückert, deutscher Schriftsteller (Bühnenstück „Saul und David“), Übersetzer von Literatur des Fernen und Nahen Ostens ins Deutsche, gest. 1866

TODESTAGE

2003 - Hannelore Marschall-Oehmichen, Mitbegründerin und Inhaberin der Augsburger Puppenkiste, geb. 1931

1953 - Django Reinhardt, französischer Jazzmusiker, Protagonist des Gipsy Jazz, gründete mit dem Geiger Stephane Grappelli das „Quintette du Hot Club de France“, geb. 1910