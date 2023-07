Kalenderblatt 2023: 17. Juli

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juli 2023:

29. Kalenderwoche, 198. Tag des Jahres

Noch 167 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexius, Donata, Hedwig, Marina

HISTORISCHE DATEN

2021 - Tagelange Regenfälle führen in der chinesischen Provinz Henan zu einer Flutkatastrophe, die Schäden in Milliardenhöhe anrichtet. In der Metropole Zhengzhou verwandeln sich Straßen in reißende Flüsse. Die Behörden registrieren mehr als 300 Todesopfer.

2020 - Der frühere Fußball-Weltmeister André Schürrle beendet im Alter von nur 29 Jahren überraschend seine Karriere als Profi.

2018 - In Tokio besiegeln die Europäische Union und Japan ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Vom 1. Februar 2019 an bilden sie die größte Freihandelszone der Welt.

2008 - Beim 23. Internationalen Weltjugendtag bereiten im Hafen von Sydney mehr als 150.000 Pilger aus 170 Ländern dem Schiff von Papst Benedikt XVI. einen begeisterten Empfang.

2003 - Die 27 Jahre alte Walross-Dame Antje, einstiges Maskottchen des NDR, stirbt im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Ausgestopft soll sie einen Ehrenplatz im Zoologischen Museum der Hamburger Universität bekommen.

1998 - An der Nordwestküste von Papua-Neuguinea reißt ein Tsunami ganze Fischerdörfer ins Meer. Mindestens 2183 Menschen sterben. Ursächlich war ein Beben der Stärke 7,0 vor der Küste.

1998 - Die Tour de France wird von massiven Doping-Skandalen erschüttert. Das Team Festina wird nach Doping-Geständnissen des Teamchefs und des Mannschaftsarztes ausgeschlossen.

1975 - Erstes West-Ost-Weltraummanöver: Im All gelingt die Koppelung eines sowjetischen Sojus-Raumschiffes mit einer amerikanischen Apollo-Kapsel. 48 Stunden umrunden die beiden Raumschiffe gemeinsam die Erde.

1968 - Im Irak kommt mit einem Staatsstreich die Baath-Partei an die Macht, neuer Präsident wird Ahmed Hassan al-Bakr. Saddam Hussein baut sich als Sicherheitschef und Vizepräsident zum zweiten Mann hinter dem Präsidenten auf.

GEBURTSTAGE

1998 - Lilli Schweiger (25), deutsche Schauspielerin („Keinohrhasen“)

1948 - Luc Bondy, Schweizer Theaterregisseur, Co-Direktor der Berliner Schaubühne 1985-1988 (Film „Das weite Land“), gest. 2015

1943 - Alida Gundlach (80), deutsche Talkmasterin und Fernsehmoderatorin („Aktuelle Schaubude“, „NDR Talk Show“)

1938 - Franz Alt (85), deutscher Journalist, Moderator („Report“ Baden-Baden) und Autor („Frieden ist möglich“)

1938 - Hartmut Bagger (85), deutscher Offizier, Generalinspekteur der Bundeswehr 1996-1999

TODESTAGE

2013 - Vincenzo Cerami, italienischer Schriftsteller, Dramaturg und Drehbuchautor („Das Leben ist schön“), geb. 1940

2008 - Willi Birkelbach, deutscher Politiker, 1971-1975 als Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen erster Datenschutzbeauftragter in Deutschland und weltweit, geb. 1913