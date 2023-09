Kalenderblatt 2023: 17. September

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2023:

37. Kalenderwoche, 260. Tag des JahresNoch 105 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: JungfrauNamenstag: Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

HISTORISCHE DATEN

2013 - Mehr als 20 Monate nach der Katastrophe vor der italienischen Insel Giglio wird das havarierte Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ in einer 19-stündigen Bergungsaktion wieder aufgerichtet.

2008 - Bei einem Terroranschlag mutmaßlicher Islamisten auf die US-Botschaft im Jemen kommen mindestens 16 Menschen ums Leben. Die als Polizisten verkleideten Terroristen greifen das Botschaftsgelände in der Hauptstadt Sanaa mit Schusswaffen, einer Panzerfaust und Autobomben an.

2003 - US-Wissenschaftler teilen mit, dass sie ein neues Sternsystem in der Umgebung der Andromeda-Galaxie entdeckt haben. Das neue Sternsystem wird „Andromeda VIII“ getauft.

1993 - Die letzten der in Polen stationierten russischen Soldaten werden am 54. Jahrestag des Einmarschs der Sowjetarmee in Ost-Polen von Staatspräsident Lech Walesa verabschiedet.

1983 - Vanessa Williams wird zur ersten schwarzen „Miss America“ gekürt, muss den Titel aber später wegen der Publikation von alten Aktfotos in der Zeitschrift „Penthouse“ abtreten.

1978 - Der ägyptische Präsident Anwar el Sadat und Israels Ministerpräsident Menachem Begin unterzeichnen in Washington die Rahmenvereinbarungen für einen Friedensvertrag. Diesen haben sie in Camp David, dem Landsitz von US-Präsident Jimmy Carter, ausgehandelt.

1953 - Der Axel-Springer-Verlag übernimmt die Tageszeitung „Die Welt“, das bisherige Organ der britischen Besatzungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland.

1948 - Jüdische Extremisten ermorden in Jerusalem den UN-Sonderbeauftragten in Palästina, den Schweden Graf Folke Bernadotte.

1871 - Der Mont-Cenis-Eisenbahntunnel (auch Fréjus-Tunnel) in den Westalpen wird eröffnet. Er gilt als erster großer Alpentunnel.

GEBURTSTAGE

1968 - Anastacia (55), amerikanische Soulsängerin („Freak Of Nature“, „Resurrection“)

1953 - Bernd Dürnberger (70), deutscher Fußballspieler, FC Bayern München 1972-85

1928 - Eva Rechlin, deutsche Schriftstellerin (Jugendbücher „Der liederliche Ferdinand“, „Die Nacht der Zugvögel“), gest. 2011

1913 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator und Autor, Quizmaster der ARD-Ratesendung „Was bin ich?“ 1955-1989, gest. 1989

1883 - Käthe Kruse, deutsche Unternehmerin, gründete 1912 ihre Puppenmanufaktur in Bad Kösen (ab 1950 in Donauwörth), gest. 1968

TODESTAGE

1988 - Hilde Güden, österreichische Kammersängerin, Sopran, Mitglied der Münchner Staatsoper 1942-47, ab 1946 an der Wiener Staatsoper, geb. 1917

1948 - Emil Ludwig, deutsch-schweizerischer Schriftsteller („Mord in Davos“), geb. 1881