Kalenderblatt 2023: 18. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. August 2023:

33. Kalenderwoche, 230. Tag des JahresNoch 135 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: LöweNamenstag: Helene

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die 2020 eingeführte Masern-Impfpflicht unter anderem für Kita-Kinder bleibt in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht weist die Klagen betroffener Familien zurück. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber zumutbar.

2018 - Eintracht Frankfurt verliert 1:2 gegen den Viertligisten SSV Ulm 1846 und scheidet als erster Titelverteidiger seit 22 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals aus.

2013 - Im Hof des Gefängnisses Abu Saabal in Kairo ersticken 37 Islamisten in einem Gefangenentransporter, der stundenlang in der Sonne gestanden hatte. Ein Gericht in Kairo verurteilt daraufhin einen Polizisten zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe.

2003 - Im Nordosten Malis werden die letzten 14 von insgesamt 32 Sahara-Geiseln, darunter 16 Deutsche, sechs Monate nach ihrer Entführung in der algerischen Wüste freigelassen. Eine deutsche Geisel war an den Wüsten-Strapazen gestorben. Das algerische Militär hatte bereits im Mai 17 Geiseln befreit.

1993 - Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) stellt den ersten nationalen Klimaschutzbericht der Bundesregierung vor.

1933 - Der „Volksempfänger“, ein preiswertes Radiogerät für die breite Bevölkerung, wird auf der Deutschen Funkausstellung in Berlin vorgestellt. Die gerade an die Macht gekommenen Nationalsozialisten sehen im Hörfunk ein nützliches Werkzeug der Gleichschaltung.

1888 - Der neue Centralbahnhof (heute Hauptbahnhof) in Frankfurt/Main wird nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet. Der Kopfbahnhof ist bis 1915 der größte Bahnhof Europas.

1868 - Der französische Astronom Jules Janssen entdeckt während der Beobachtung einer Sonnenfinsternis in Indien ein unbekanntes Element im Sonnenspektrum, das Helium.

1833 - Das Dampfschiff „Royal William“ verlässt den kanadischen Hafen Pictou und trifft 25 Tage später in London ein. Es ist die erste Atlantiküberquerung nur mit Maschinenkraft.

GEBURTSTAGE

1978 - Daniel Hartwich (45), deutscher Moderator („Let’s Dance “, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“)

1963 - Heino Ferch (60), deutscher Schauspieler („Comedian Harmonists“, „Ku’damm 63“)

1943 - Manuela, deutsche Schlagersängerin („Schuld war nur der Bossa Nova“), gest. 2001

1933 - Manfred Steinbach (90), deutscher Leichtathlet und Mediziner, übertraf bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom als erster Deutscher im Weitsprung die Acht-Meter-Marke

1933 - Roman Polanski (90), polnisch-französischer Regisseur („Tanz der Vampire“, „Rosemaries Baby“, „Der Pianist“)

TODESTAGE

2018 - Kofi Annan, ghanaischer Diplomat, UN-Generalsekretär 1997-2006, Friedensnobelpreisträger 2001, geb. 1938

1503 - Papst Alexander VI., Amtszeit 1492-1503 von Skandalen begleitet, Vater von Cesare und Lucrezia Borgia, geb. 1431