Kalenderblatt 2023: 19. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Februar 2023:

7. Kalenderwoche, 50. Tag des Jahres

Noch 315 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Irmgard

HISTORISCHE DATEN

2013 - Die Bundesregierung startet ein neues Portal mit dem Namen „Daten-Deutschland.de“ (oder Govdata). Dadurch soll der Zugang zu digitalen öffentlichen Daten massiv erleichtert werden.

2013 - Homosexuelle in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft dürfen Adoptivkinder des Partners adoptieren. Das entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

2011 - Der Goldene Bär der Berlinale geht erstmals an einen Filmemacher aus dem Iran: Asghar Farhadi erhält ihn für das Familiendrama „Nader und Simin, Eine Trennung“.

2008 - Den Formatstreit um die Nachfolge der DVD gewinnt die von Sony unterstützte Blu-ray Disc. Der japanische Elektronik-Konzern Toshiba stellt das rivalisierende Format HD DVD ein. Damit setzt sich Blu-ray als weltweiter Disc-Standard für Video in hoher Auflösung durch.

1998 - Fünf Agenten des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad werden bei einer versuchten Abhöraktion in der Schweiz gegen einen getarnten Außenposten der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ertappt.

1993 - Das Stück „Die Erziehung der Engel“ von Esther Vilar wird am Baden-Badener Theater uraufgeführt. Sechs Personen finden sich im Jenseits wieder. Ihre größte Überraschung: Gott ist eine Frau. Im Stück geht es um die Sehnsucht der Menschen nach dem ewigen Leben und ihre Angst vor dem Tod.

1945 - Mit der Landung von US-Truppen auf der japanischen Insel Iwo Jima beginnt im Zweiten Weltkrieg eine der verlustreichsten Landeoperationen der Schlacht im Pazifik.

1913 - Militante britische Frauenrechtlerinnen beschädigen mit einer selbst gebauten Bombe das Landhaus des britischen Schatzkanzlers David Lloyd George. Der Kampf um das Frauenwahlrecht in Großbritannien radikalisierte sich zunehmend.

1803 - Napoleon übergibt den Abgesandten der schweizerischen Kantone die Mediationsakte, die die Schweiz wieder zum Staatenbund von 19 praktisch souveränen Kantonen macht.

GEBURTSTAGE

1963 - Seal (60), britischer Soulsänger („Killer“, „Love's Devine“)

1963 - Steffi Kühnert (60), deutsche Schauspielerin (Film „Halbe Treppe“)

1953 - Cristina Fernández de Kirchner (70), argentinische Politikerin, Ehefrau des früheren argentinischen Staatspräsidenten Néstor Kirchner. Staatspräsidentin und Regierungschefin 2007-2015, Vizepräsidentin seit 2019

1938 - Michael Klett (85), deutscher Verleger, Vorstandsvorsitzender des Ernst-Klett-Verlags 1996-2005

1473 - Nikolaus Kopernikus, Astronom und Mathematiker, Hauptwerk „De revolutionibus orbium coelestium libri VI“ (1543), bereits in dem zuvor verfassten „Commentariolus“ schildert er sein heliozentrisches Weltsystem, in dem die Sonne den Mittelpunkt bildet, um den sich die Planeten in kreisförmigen Bahnen bewegen, gest. 1543

TODESTAGE

1986 - Dorothea Wieck, deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin („Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“), geb. 1908

1951 - André Gide, französischer Schriftsteller („Die Pastoralsymphonie“), Nobelpreis für Literatur 1947, geb. 1869