Kalenderblatt 2023: 19. Juli

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juli 2023:

29. Kalenderwoche, 200. Tag des JahresNoch 165 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Bernulf

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Europäische Union beginnt Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Beide Balkanstaaten hätten Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit, dem Kampf gegen Korruption und Wirtschaftsreformen gemacht, betont EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

2021 - Trotz hoher Infektionszahlen verkündet die britische Regierung einen „Freedom Day“. Fast alle Corona-Maßnahmen werden in England aufgehoben.

2018 - Die Berliner Polizei beschlagnahmt in einer Aktion gegen die Organisierte Kriminalität 77 Immobilien mit einem Gesamtwert von 9,3 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2016 - Der Immobilienmilliardär Donald Trump wird von den US-Republikanern auf ihrem Parteitag in Cleveland zum Kandidaten für die Präsidentenwahl im November nominiert.

2003 - Ein Ärzteteam am Wiener Allgemeinen Krankenhaus verpflanzt weltweit erstmals eine menschliche Zunge. Bei dem Eingriff wurde ein bösartiger Tumor im Kiefer-Zungenbereich entfernt und die Ersatzzunge transplantiert.

1988 - Der Auftritt von Bruce Springsteen in Ost-Berlin ist das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Der US-Rockstar spielt vor mindestens 160.000 Menschen. In Presseberichten ist von bis zu 500.000 Zuhörern die Rede.

1980 - In Moskau werden die XXII. Olympischen Spiele eröffnet. Wegen der sowjetischen Intervention in Afghanistan nehmen nur 81 Länder teil. Die USA, die Bundesrepublik und zahlreiche andere Staaten boykottieren die Spiele.

1950 - In Frankfurt am Main konstituiert sich der Zentralrat der Juden in Deutschland als Dachorganisation der jüdischen Gemeinden.

1908 - Der niederländische Fußballverein Feyenoord Rotterdam wird gegründet.

GEBURTSTAGE

1988 - Kevin Großkreutz (35), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, VfB Stuttgart)

1975 - Hendrik Wüst (48), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seit 2021

1973 - Ailton (50), brasilianischer Fußballspieler (Werder Bremen, MSV Duisburg), Torschützenkönig 2004

1971 - Vitali Klitschko (52), ukrainischer Politiker und Boxer, Bürgermeister von Kiew seit 2014, ehemaliger Boxweltmeister im Schwergewicht

1898 - Herbert Marcuse, deutsch-amerikanischer Philosoph („Der eindimensionale Mensch“), Mitglied der Frankfurter Schule, Mitbegründer des Empirischen Instituts für Sozialforschung in Frankfurt/M., gest. 1979

TODESTAGE

1983 - Erik Ode, deutscher Schauspieler (ZDF-Krimi-Serie „Der Kommissar“), geb. 1910

1968 - Käthe Kruse, deutsche Unternehmerin, gründete 1912 ihre Puppenmanufaktur in Bad Kösen (ab 1950 in Donauwörth), geb. 1883