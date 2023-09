Kalenderblatt 2023: 19. September

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. September 2023:

38. Kalenderwoche, 262. Tag des JahresNoch 103 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: JungfrauNamenstag: Albert, Igor, Theodor

HISTORISCHE DATEN

2022 - Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte nimmt die Welt Abschied von der britischen Königin Elizabeth II. Die Queen war am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben.

2021 - Auf der spanischen Kanareninsel La Palma bricht ein Vulkan aus, der wochenlang Asche, Rauch und Lava ausstößt. Auf dem Weg zum Meer begraben Lavaströme Hunderte Häuser. Tausende Menschen, darunter auch Touristen, werden in Sicherheit gebracht. Immer wieder erschüttern Erdbeben die Insel.

2008 - In Ägypten werden 19 Teilnehmer einer Wüstensafari entführt, darunter fünf Deutsche. Die Kidnapper verschleppen die Touristen erst in den Sudan, dann nach Libyen und in den Tschad. Am 29. September kommen alle Geiseln frei.

1998 - Das bundesweit erste Museum für Unterwasserarchäologie wird in Sassnitz auf der Insel Rügen eröffnet. Gezeigt werden Funde aus dem Meer wie Keramik- und Holzgeschirr sowie Werkzeuge, Ausrüstungen und Waffen oder auch Wrackteile.

1993 - Der Quedlinburger Domschatz kehrt nach einer fast 50-jährigen Odyssee an seinen angestammten Platz in der St. Servatius Stiftskirche zurück. Teile des Schatzes waren kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges von einem amerikanischen Offizier gestohlen worden.

1983 - Die Karibik-Inseln St. Kitts und Nevis werden unabhängig. Sie standen seit 1623 unter britischer Herrschaft.

1893 - In der britischen Kolonie Neuseeland erhalten die Frauen erstmals das aktive Wahlrecht. Damit gehört Neuseeland zu den Pionieren des Frauenwahlrechts.

1888 - Im belgischen Badeort Spa treten 21 Frauen beim ersten europäischen Schönheitswettbewerb an.

1783 - Die Brüder Montgolfier lassen in Paris den ersten Heißluftballon „mit Besatzung“ aufsteigen. An Bord sind ein Huhn, eine Ente und ein Schaf. Sie überstehen den mehrminütigen Flug unbeschadet.

GEBURTSTAGE

1968 - Lisa Paus (55), deutsche Politikerin (Grüne), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit 2022

1948 - Jeremy Irons (75), britischer Schauspieler („Lolita“, „Das Geisterhaus“, „Verhängnis“)

1940 - Karin Baal (83), deutsche Schauspielerin („Die Halbstarken“, „Berlin Alexanderplatz“)

1928 - Wolfram Siebeck, deutscher Gastronomiekritiker und Gourmet, Kolumnist der „Zeit“, Bücher „Kulinarische Notizen“, „Siebecks Klassiker“, gest. 2016

1908 - Mika Waltari, finnischer Schriftsteller („Sinuhe, der Ägypter“), gest. 1979

TODESTAGE

2019 - Zine el Abidine Ben Ali, tunesischer Politiker, Staatspräsident 1987-2011, geb. 1936

2017 - Jake LaMotta, amerikanischer Boxer, Weltmeister im Mittelgewicht 1949-1951, geb. 1922