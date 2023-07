Kalenderblatt 2023: 2. Juli

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juli 2023:

26. Kalenderwoche, 183. Tag des JahresNoch 182 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2021 - Norbert Himmler wird vom ZDF-Fernsehrat zum neuen Intendanten des öffentlich-rechtlichen Senders gewählt. Im März 2022 übernimmt er das Amt von Thomas Bellut, der nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte.

2008 - Die frühere kolumbianische Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt und 14 weitere Menschen werden nach sechs Jahren Geiselhaft bei den linken Farc-Rebellen von der Armee befreit.

2003 - Die EU-Ratspräsidentschaft des italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi beginnt mit einem Eklat: In seiner Antrittsrede bezeichnet er den deutschen SPD-Abgeordneten Martin Schulz als „perfekt“ für die Rolle eines KZ-Aufsehers („Kapo“) in einem Nazi-Film.

2000 - Rudi Völler wird neuer Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er folgt auf Bundestrainer Erich Ribbeck.

1993 - In der türkischen Stadt Sivas setzen islamische Fundamentalisten ein Hotel in Brand, in dem sich alevitische Schriftsteller, Sänger und Intellektuelle zu einer Kulturveranstaltung aufhalten. Mehr als 30 Menschen sterben. Aleviten sind eine religiöse Minderheit in der mehrheitlich sunnitischen Türkei.

1988 - Steffi Graf gewinnt zum ersten Mal und als zweite Deutsche nach Cilly Aussem (1931) das Damen-Finale des Tennisturniers im britischen Wimbledon. Sie besiegt Martina Navratilova (USA) mit 5:7, 6:2 und 6:1.

1976 - Nord- und Südvietnam werden als Sozialistische Republik Vietnam formell wiedervereinigt. Das Land war 22 Jahre in einen kommunistischen Norden und einen westlich orientierten Süden geteilt.

1963 - Der Élysée-Vertrag über eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit tritt nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat in Kraft.

1928 - In Großbritannien erhalten Frauen ab 21 Jahren durch den „Equal Franchise Act“ das gleiche Wahlrecht wie Männer. Seit 1918 durften bereits Frauen ab 30 Jahren wählen.

GEBURTSTAGE

1963 - Jens Riewa (60), deutscher Nachrichtensprecher („Tagesschau“) und TV-Moderator

1948 - Sylvain Cambreling (75), französischer Dirigent, künstlerischer Intendant der Frankfurter Oper 1993-97, Chefdirigent der Nationaloper Brüssel 1981-91

1943 - Walter Godefroot (80), belgischer Radsportler und Trainer, 1992-2005 Chef des Telekom-Radsportteams und des Nachfolgeteams von T-Mobile

1923 - Wislawa Szymborska, polnische Lyrikerin (Gedichtbände: „Auf Wiedersehen. Bis morgen“, „Salz“, „Hundert Freuden“), Nobelpreis für Literatur 1996, gest. 2012

1903 - König Olav V., norwegischer König 1957-1991, gest. 1991

TODESTAGE

2013 - Douglas Engelbart, amerikanischer Computer-Wissenschaftler, Erfinder der Computermaus, geb. 1925

1963 - Lisa Tetzner, deutsch-schweizerische Schriftstellerin („Erlebnisse und Abenteuer der Kinder aus Nr. 67. Odyssee einer Jugend“), geb. 1894