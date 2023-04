Kalenderblatt 2023: 20. April

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. April 2023:

16. Kalenderwoche, 110. Tag des Jahres

Noch 255 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Hildegund, Wiho

HISTORISCHE DATEN

2022 - Nach nur 14 Monaten im Amt tritt Susanne Hennig-Wellsow, Co-Chefin der Linken, zurück. Als Gründe nennt sie unerfüllte Erwartungen bei der Erneuerung der Partei, persönliche Motive, aber auch den Umgang mit Sexismus-Vorwürfen in der Partei.

2010 - Eine Explosion auf der Ölbohrinsel „Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko löst die bis dahin schwerste Ölkatastrophe in der US-Geschichte aus. Bei dem Unglück kommen elf Arbeiter ums Leben. Das Bohrloch wird erst im September endgültig versiegelt.

1998 - Die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) erklärt in einem Schreiben, das bei einer Nachrichtenagentur eingeht, ihre Auflösung. Bei Anschlägen der Gruppe wurden seit 1970 mindestens 30 Menschen getötet.

1983 - Der erste in China montierte Volkswagen vom Typ „Santana“ wird in Shanghai fertiggestellt.

1978 - In den Münchner Kammerspielen wird Heiner Müllers Stück „Germania Tod in Berlin“ uraufgeführt. Das zwischen 1956 und 1971 in der DDR entstandene Werk kommt erst 1989 auf eine ostdeutsche Bühne.

1938 - Die Filme „Fest der Völker“ und „Fest der Schönheit“ von Leni Riefenstahl über die Olympischen Spiele von 1936 werden in Berlin uraufgeführt.

1920 - Die Ausstellung „Dada-Vorfrühling“ wird in Köln wegen eines öffentlichen Skandals geschlossen. Sie war nur durch die Herrentoilette zu betreten. Ein weiß gekleidetes Mädchen rezitierte obszöne Gedichte.

1828 - Der französische Afrikaforscher René Caillié erreicht die sagenumwobene Stadt Timbuktu am Niger (heute in Mali).

798 - Papst Leo III. erhebt das Bistum Salzburg zum Erzbistum. Bischof Arno wird erster Erzbischof.

GEBURTSTAGE

1963 - Seyran Ates (60), deutsche Autorin, Juristin und Frauenrechtlerin, Buch: „Wahlheimat. Warum ich Deutschland lieben möchte“; gab 2012 ihren türkischen Pass ab

1948 - Christian Redl (75), deutscher Schauspieler (Hauptrolle in dem Fernsehfilm „Der Hammermörder“, Filmrolle in „Der Untergang“)

1943 - Henning Röhl (80), deutscher Journalist und Medienmanager, Geschäftsführer von Bibel TV 2001-2013, Fernsehdirektor des MDR 1991-2001

1943 - John Eliot Gardiner (80), britischer Dirigent, Gründer des Monteverdi Choir, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1991-94

1893 - Joan Miró, spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer, Surrealist (Werke: „Femme et Chat“, Wanddekoration des Unesco-Gebäudes in Paris), gest. 1983

TODESTAGE

2021 - Willi Herren, deutscher Schauspieler und Schlagersänger (TV-Serie „Lindenstraße“), geb. 1975

1973 - Elisabeth Hauptmann, deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Dramaturgin, als enge Mitarbeiterin von Bert Brecht war sie maßgeblich an vielen seiner Werke beteiligt, Pseudonym auch Dorothy Lane, geb. 1897