Kalenderblatt 2023: 20. Juni

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juni 2023:

25. Kalenderwoche, 171. Tag des JahresNoch 194 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: ZwillingeNamenstag: Adalbert, Benigna, Margarete

HISTORISCHE DATEN

2021 - Mit dem Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt für deutschsprachige Literatur wird die aus dem Iran stammende Autorin Nava Ebrahimi gewürdigt. Ihr Text „Der Cousin“ handelt von der Fluchtgeschichte eines schwulen Tänzers.

2018 - Ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung wird der Musiksender Viva zum Jahresende endgültig eingestellt. Das teilt der Träger, das Medienunternehmen Viacom, mit.

1988 - In Düsseldorf kommt es zum ersten offiziellen Leichtathletik-Länderkampf zwischen der Bundesrepublik und der DDR, den die Gäste deutlich gewinnen.

1963 - Die USA und die Sowjetunion vereinbaren in Genf die Einrichtung eines „Heißen Drahtes“, einer direkten Nachrichtenverbindung zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus, um im Krisenfall sofort Kontakt aufnehmen zu können.

1963 - In Schweden wird der „Superspion“ Stig Wennerström verhaftet. Er hatte in der Zeit des Kalten Krieges Militärgeheimnisse an die Sowjetunion verraten. Am 12. Juni 1964 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt.

1948 - Mit der Währungsreform in den Westzonen wird die Deutsche Mark (DM) zur neuen Währung und löst die Reichsmark ab. Am 23. Juni verfügt die Sowjetische Militäradministration auch eine Währungsreform für ganz Berlin und die sowjetische Besatzungszone.

1908 - Die Dresdner Hausfrau Melitta Bentz erhält vom Kaiserlichen Patentamt zu Berlin den Gebrauchsmusterschutz für ihren neuartigen Kaffeefilter.

1893 - In Aachen eröffnet Franz Zentis seinen Kolonialwaren- und Lebensmittelladen. Daraus geht das Konfitüren, Süßwaren und andere Lebensmittel produzierende Unternehmen Zentis hervor.

1863 - West-Virginia wird 35. Mitglied der Vereinigten Staaten von Amerika.

GEBURTSTAGE

1973 - Tom Wlaschiha (50), deutscher Schauspieler („Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“, „Crossing Lines“, „Game of Thrones“)

1963 - Uwe Steimle (60), deutscher Kabarettist und Schauspieler, Kabarettist sächsischer Mundart, Rolle des Schweriner Hauptkommissars Jens Hinrichs in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“

1953 - Ulrich Mühe, deutscher Schauspieler („Das Leben der Anderen“; bekannt geworden in der Rolle des Gerichtsmediziners Dr. Robert Kolmaar in der ZDF-Krimiserie „Der letzte Zeuge“), gest. 2007

1943 - Ursula Engelen-Kefer (80), deutsche Politikerin und Gewerkschafterin, stellvertretende Vorsitzende des DGB 1990-2006

1928 - Jean-Marie Le Pen (95), französischer Politiker, 1972 Gründer der rechtsextremen Partei Front National (FN)

TODESTAGE

2013 - Jean-Louis Scherrer, französischer Modeschöpfer, 1962 gründete er sein eigenes Label und drang damit in den edlen Kreis der Haute-Couture-Häuser vor. Zu seinen Kundinnen zählten Jackie Kennedy und Michèle Morgan, geb. 1935

1933 - Clara Zetkin, deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin, Sozialistin, Kommunistin, geb. 1857