Kalenderblatt 2023: 21. April

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. April 2023:

16. Kalenderwoche, 111. Tag des Jahres

Noch 254 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Anselm, Konrad

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Universität Tübingen ehrt die Historikerin und Judaistin Maren R. Niehoff mit dem Leopold-Lucas-Preis. Die in Jerusalem lehrende Forscherin werde für ihre interdisziplinären Arbeiten zum Verhältnis von Judentum, Christentum und griechisch-römischer Kultur ausgezeichnet, teilt die Evangelisch-Theologische Fakultät mit.

2018 - Bei dem ersten Konzert der Toten Hosen in China wird die Rockband um Sänger Campino umjubelt. Die Düsseldorfer treten auf dem „Yugong Yishan“-Musikfestival vor den Toren Pekings auf.

2001 - Die Einfuhr sogenannter Kampfhunde, wie Pitbull-Terrier und Bullterrier, steht in Deutschland mit dem neuen „Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde“ ab sofort unter Strafe.

1993 - Das Bundeskabinett beschließt die Entsendung deutscher Soldaten nach Somalia zur Unterstützung von UN-Hilfstruppen.

1989 - Das Lissabonner Parlament billigt eine Verfassungsreform, durch die Ausländer mit Wohnsitz in Portugal das Kommunalwahlrecht erhalten.

1988 - Drei Gemälde Albrecht Dürers werden in der Münchner Alten Pinakothek von einem psychisch Kranken mit Schwefelsäure bespritzt und schwer beschädigt.

1983 - Die Wartburg wird nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wiedereröffnet. Der Reformator Martin Luther übersetzte in den Jahren 1521/22 in der Wartburg die Bibel. Sie gilt als eine der schönsten erhaltenen frühmittelalterlichen Burgen.

1960 - Die neu gebaute Stadt Brasilia wird zur Hauptstadt Brasiliens proklamiert und löst den bisherigen Regierungssitz Rio de Janeiro ab.

1918 - Der deutsche Jagdflieger Manfred Freiherr von Richthofen („Der Rote Baron“) wird über dem Schlachtfeld von Vaux-sur-Somme abgeschossen.

GEBURTSTAGE

1973 - Nadeshda Brennicke (50), deutsche Schauspielerin (TV-Film „Das Phantom“, „Banklady“)

1968 - Tita von Hardenberg (55), deutsche TV-Moderatorin und Produzentin („Polylux“)

1958 - Andie MacDowell (65), amerikanische Schauspielerin („Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, „Und täglich grüßt das Murmeltier“)

1948 - Claire Denis (75), französische Regisseurin („Chocolat – Verbotene Sehnsucht“, „Meine schöne innere Sonne“), nach anderen Angaben 1946 geboren

1913 - Josef Meinrad, österreichischer Schauspieler, Volksschauspieler, Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, Träger des Iffland-Ringes, gest. 1996

TODESTAGE

2003 - Ernst A. Bettag, deutscher Unternehmer, Erfinder des Bobby-Cars, geb. 1929

2003 - Nina Simone, amerikanische Jazzsängerin („I Put a Spell on You“, „My Baby Just Cares for Me“), geb. 1933