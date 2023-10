Kalenderblatt 2023: 21. Oktober

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2023:

42. Kalenderwoche, 294. Tag des JahresNoch 71 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: WaageNamenstag: Ursula

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der Bundestag macht den Weg für die Finanzierung der Energiepreisbremsen und Unternehmenshilfen zur Abfederung der Energiekrise frei. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ein Sondertopf außerhalb des Bundeshaushalts, kann Schulden von bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen.

2021 - Bei Dreharbeiten im US-Bundesstaat New Mexico erschießt Schauspieler Alec Baldwin die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Requisitenwaffe. Statt Dummy-Patronen war scharfe Munition in den Revolver gekommen.

2013 - Der Entführer des Hamburger Millionenerben und Sozialwissenschaftlers Jan Philipp Reemtsma, Thomas Drach, wird nach mehr als 15 Jahren aus der Haft entlassen. Reemtsma war 1996 für 33 Tage in Geiselhaft.

2008 - Der US-Konzern Google stellt das Betriebssystem Android für mobile Geräte als Open-Source-Projekt vor.

2003 - Ein Gesetz verbannt Risiko-Tanker vom Typ der „Prestige“ aus den Häfen der EU. Die „Prestige“, ein sogenannter Einhüllentanker, hatte im November 2002 nach einer Havarie vor der spanischen Küste eine Umweltkatastrophe ausgelöst.

1993 - Im ostafrikanischen Burundi putscht das Militär. Der wenige Monate zuvor demokratisch gewählte Präsident Melchior Ndadaye wird ermordet. Es folgt ein langjähriger Bürgerkrieg mit mehr als 200.000 Toten.

1985 - Günter Wallraff stellt sein Buch „Ganz unten“ vor, in dem er über seine Erfahrungen in der Rolle eines türkischen Leiharbeiters berichtet.

1958 - In Großbritannien legt Baroness Swanborough als erste Frau den Eid als Mitglied des britischen Oberhauses (House of Lords) ab.

1923 - Im Deutschen Museum in München wird das erste Projektionsplanetarium der Welt präsentiert. Das von Walther Bauersfeld mit der Jenaer Firma Zeiss entwickelte mechanisch-optische Gerät kann Sterne an eine Kuppel projizieren und den Lauf der Gestirne zeigen.

GEBURTSTAGE

1958 - Udo Wachtveitl (65), deutscher Schauspieler (Münchner „Tatort“-Kommissar Franz Leitmayr)

1949 - Benjamin Netanjahu (74), israelischer Politiker, Ministerpräsident 1996-1999, 2009-2021 und seit 2022

1940 - Manfred Mann (83), britischer Popmusiker („Mighty Quinn“, „My Name Is Jack“, „Ha! Ha! Said The Clown“)

1923 - Eva-Maria Bauer, deutsche Schauspielerin, (Oberschwester Hildegard in „Die Schwarzwaldklinik“), gest. 2006

1833 - Alfred Nobel, schwedischer Chemiker und Industrieller, Erfinder des Dynamits, stiftet in seinem Testament die Nobelpreise, die erstmals 1901 an seinem Todestag vergeben werden, gest. 1896

TODESTAGE

2016 - Manfred Krug, deutscher Schauspieler („Spur der Steine“, „Liebling Kreuzberg“) und Sänger, geb. 1937

2008 - Gräfin Sonja Bernadotte, deutsche Unternehmerin, Geschäftsführerin der Blumeninsel Mainau 1981 bis 2006, geb. 1944