Kalenderblatt 2023: 22. Juni

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Juni 2023:

25. Kalenderwoche, 173. Tag des JahresNoch 192 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2022 - Ein Erdbeben der Stärke 5,9 reißt im Osten Afghanistans mindestens 1100 Menschen in den Tod. Mehr als 1600 werden nach offiziellen Angaben verletzt.

2003 - Bundespräsident Johannes Rau und sein israelischer Amtskollege Mosche Katzav eröffnen in Israel das weltweit erste Museum für verfolgte Kunst.

1998 - In der Schweiz wird als erstem europäischen Land die Potenzpille Viagra der US-Herstellerfirma Pfizer zugelassen.

1983 - Erstmals wird von der US-Raumfähre „Challenger“ aus ein mehrfach verwendbarer Satellit im All ausgesetzt und wieder eingefangen.

1973 - Während eines Besuchs von KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew in Washington/USA unterzeichnen er und US-Präsident Richard Nixon das Amerikanisch-Sowjetische Abkommen zur Verhinderung eines Atomkrieges. Es verpflichtet beide Staaten bei Kriegsgefahr zu gegenseitigen Konsultationen.

1953 - Der West-Berliner Senat beschließt zum Gedenken an die Opfer des Arbeiteraufstands in der DDR die Umbenennung der „Berliner Straße“ in „Straße des 17. Juni“.

1933 - Der nationalsozialistische Reichsinnenminister Wilhelm Frick verbietet jegliche Tätigkeit der SPD im Deutschen Reich.

1923 - Mit der Einrichtung einer Leimfabrik in Holthausen beginnt die Geschichte der Klebstoffproduktion bei Henkel.

1633 - Der italienische Astronom Galileo Galilei widerruft vor der Inquisition der katholischen Kirche seine Lehre, welche die Sonne und nicht die Erde als Mittelpunkt des Universums betrachtet.

GEBURTSTAGE

1953 - Cyndi Lauper (70), amerikanische Popsängerin („Girls Just Want to Have Fun“). Nach anderen Angaben am 20.06.1953 geboren.

1948 - Franciszek Smuda (75), polnischer Fußballspieler und -trainer, Nationaltrainer Polens 2009-2012

1943 - Klaus Maria Brandauer (80), österreichischer Schauspieler und Regisseur („Jenseits von Afrika“, „Oberst Redl“, „Mephisto“)

1933 - Dianne Feinstein (90), amerikanische Politikerin, Demokratische Partei, Bürgermeisterin von San Francisco 1978-88, Senatorin für den US-Bundesstaat Kalifornien seit 1992

1898 - Erich Maria Remarque, deutscher Schriftsteller (Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“), gest. 1970

TODESTAGE

2008 - Gerhard Meier, Schweizer Schriftsteller („Amrainer Tetralogie“, „Ballade vom Schneien“), geb. 1917

2003 - Wassil Bykau, belarussischer Schriftsteller („Der Obelisk“), geb. 1924