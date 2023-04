Kalenderblatt 2023: 24. April

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. April 2023:

17. Kalenderwoche, 114. Tag des Jahres

Noch 251 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Mellitus, Egbert, Fidelis, Wilfried

HISTORISCHE DATEN

2022 - Emmanuel Macron bleibt Präsident in Frankreich. Der liberale Pro-Europäer setzt sich in der Stichwahl mit 58,55 Prozent gegen die Rechtspopulistin und EU-Skeptikerin Marine Le Pen durch.

2021 - Beim Brand in einem Krankenhaus der irakischen Hauptstadt Bagdad kommen mehr als 80 Corona-Patienten, Besucher und Beschäftigte ums Leben. Brandursache soll die Explosion von Sauerstoffflaschen gewesen sein.

2018 - Zum ersten Staatsbesuch seiner Amtszeit begrüßt US-Präsident Donald Trump seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron mit militärischen Ehren vor dem Weißen Haus.

2013 - Beim Einsturz eines Fabrik- und Einkaufsgebäudes in Dhaka (Bangladesch) sterben mehr als 1100 Menschen, darunter viele Textilarbeiterinnen. Nach dem Unglück einigen sich internationale Modeketten und Gewerkschaften auf ein Abkommen zur Sicherheit in Textilfabriken in Bangladesch.

2008 - Mit fast 90 Prozent der Stimmen votiert der Bundestag für den EU-Reformvertrag von Lissabon. Er ist ab 1. Dezember 2009 die neue Rechtsgrundlage für die Europäische Union.

2003 - Nordkorea gibt bei Dreiergesprächen mit den USA und China nach Angaben aus amerikanischen Regierungskreisen in Washington erstmals zu, Atomwaffen zu besitzen.

1998 - Ungeachtet internationaler Appelle werden in Ruanda erstmals 22 zum Tode verurteilte Hauptschuldige des Völkermordes von 1994 hingerichtet. Hutu-Milizen hatten mehr als eine halbe Million Tutsi sowie Zehntausende als Tutsi-freundlich betrachtete Hutu ermordet.

1983 - Der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky tritt nach 13-jähriger Amtszeit zurück. Bei den Nationalratswahlen (Bundesparlament) hatte seine Sozialistische Partei (SPÖ) ihre absolute Mehrheit verloren.

1898 - Wegen politischer Spannungen um seine Kolonie Kuba erklärt Spanien den USA den Krieg. Im Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 verliert Spanien seinen Besitzungen in der Karibik sowie die Philippinen.

GEBURTSTAGE

1947 - Josep Borrell (76), spanischer Politiker, EU-Außenbeauftragter (Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik) seit 2019, Präsident des Europaparlaments 2004-2007

1943 - Franco Stella (80), italienischer Architekt (Humboldt Forum im wieder aufgebauten Berliner Stadtschloss)

1933 - Helmuth Lohner, österreichischer Schauspieler („Die schöne Lügnerin“, „Witwer mit fünf Töchtern“), gest. 2015

1930 - Karsten Vilmar (93), deutscher Mediziner, Präsident der Bundesärztekammer 1978-1999

1928 - Heinz Schröder, deutscher Puppenspieler, als Stimme der Puppenfigur „Pittiplatsch“ im Fernsehen der DDR bekannt geworden, gest. 2009

TODESTAGE

1993 - Gustl Bayrhammer, deutscher Schauspieler (TV-Kinderserie „Meister Eder und sein Pumuckl“), geb. 1922

1986 - Wallis Simpson, britische Herzogin, Witwe des früheren britischen Königs Edward VIII., der 1936 wegen seiner Absicht sie zu heiraten abdanken musste, geb. 1896