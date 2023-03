Kalenderblatt 2023: 24. März

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. März 2023:

12. Kalenderwoche, 83. Tag des JahresNoch 282 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: WidderNamenstag: Elias, Katharina

HISTORISCHE DATEN

2022 - Mit Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger reagiert die Ampel-Koalition auf die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise. Geplant sind eine Energiepreispauschale, eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Hilfen für Familien und Geringverdiener.

2021 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entschuldigt sich öffentlich für die zuvor beschlossene „Osterruhe“ und nimmt diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurück. Sie werde die dafür nötigen Verordnungen stoppen.

2018 - Mit einem „Marsch für unser Leben“ protestieren in den USA Hunderttausende gegen Waffengewalt und die Waffenlobby. Unter den meist jugendlichen Demonstranten sind Überlebende eines Schulmassakers in Florida am 14. Februar mit 17 Toten.

2008 - Im Himalaya-Königreich Bhutan wird erstmals frei und geheim eine Nationalversammlung gewählt. Klarer Sieger ist die königstreue Harmonie-Partei Bhutans (DPT) mit 44 von 47 gewonnenen Mandaten.

2003 - Der Rundfunkrat wählt in Berlin die Leiterin des NDR-Landesfunkhauses in Hamburg, Dagmar Reim, zur ersten Intendantin des neuen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

1980 - Der Erzbischof von San Salvador, Óscar Romero, wird während einer Messe von Angehörigen rechtsgerichteter Todesschwadronen erschossen.

1973 - Als erste Mannschaft im bundesdeutschen Profifußball läuft Eintracht Braunschweig im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 mit Werbung auf ihren Trikots auf.

1958 - Der amerikanische Rocksänger Elvis Presley tritt seinen Wehrdienst in der US-Armee an. Am 1. Oktober beginnt sein Aufenthalt als Soldat in Deutschland.

1603 - Der schottische König Jakob VI., Sohn der 1587 hingerichteten Maria Stuart, übernimmt nach dem Tod von Königin Elisabeth I. als Jakob I. die englische Krone und regiert fortan England und Schottland in Personalunion.

GEBURTSTAGE

1973 - Jim Parsons (50), amerikanischer Schauspieler („The Big Bang Theory“)

1958 - Roland Koch (65), deutscher Politiker (CDU) und Manager, hessischer Ministerpräsident 1999-2010

1953 - Mathias Richling (70), deutscher Kabarettist, Autor und Schauspieler (TV-Sendungen „Scheibenwischer“, „Zwerch trifft Fell“)

1948 - Volker Finke (75), deutscher Fußballtrainer, SC Freiburg 1991-2007

1943 - Marika Kilius (80), deutsche Eiskunstläuferin, Weltmeisterin im Paarlauf zusammen mit Hans-Jürgen Bäumler 1963 und 1964, Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1960 und 1964

TODESTAGE

2018 - Lys Assia, Schweizer Sängerin („O mein Papa“), Siegerin des ersten Grand Prix Eurovision 1956 mit „Refrain“, geb. 1924

1603 - Elizabeth I., englische Königin 1558-1603, Tochter Heinrichs VIII. aus dessen zweiter Ehe mit Anna Boleyn, geb. 1533