Kalenderblatt 2023: 29. April

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April 2023:

17. Kalenderwoche, 119. Tag des Jahres

Noch 246 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Katharina, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2022 - Boris Becker wird in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Der Ex-Tennisstar wird umgehend in Gewahrsam genommen.

2021 - Auf dem Berg Meron, einer Pilgerstätte orthodoxer Juden im Norden Israels, kommt es zu einer Massenpanik mit 45 Toten. Etwa 150 Menschen werden verletzt. Es ist das tödlichste zivile Unglück in der Geschichte Israels.

2008 - Der Bundesgerichtshof urteilt: Vertragsbestimmungen, die nur das Recht zur Anhebung der Gaspreise vorsehen, den Versorger aber bei fallenden Bezugskosten nicht zur Senkung der Verbraucherpreise verpflichten, sind unwirksam.

2003 - Nach wochenlangem Tauziehen spricht das palästinensische Parlament dem ersten Ministerpräsidenten der Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, das Vertrauen aus.

1998 - Mit Inkrafttreten der Reform zur Öffnung der deutschen Energiemärkte verlieren die deutschen Energiekonzerne nach mehr als 50 Jahren ihre Gebietsmonopole bei der Stromversorgung.

1993 - Der Bundesgerichtshof erkennt in einem Urteil erstmals den Anspruch auf Schmerzensgeld für rechtswidrig erlittene Haft an.

1983 - Dem Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll wird nach langen Diskussionen die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Köln verliehen.

1978 - Borussia Mönchengladbach erringt mit 12:0 gegen Borussia Dortmund den bis heute höchsten Sieg in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

1968 - Das Musical „Hair“ mit der Musik von Galt MacDermot und den Texten von Gerome Ragni und James Rado feiert in New York seine Broadway-Premiere.

GEBURTSTAGE

1958 - Michelle Pfeiffer (65), amerikanische Schauspielerin („Die Hexen von Eastwick“, „Die fabelhaften Baker Boys“)

1943 - Ian Kershaw (80), britischer Historiker, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung gemeinsam mit Timothy Snyder (2012), Autor einer zweibändigen Hitler-Biografie

1938 - Klaus Voormann (85), deutscher Musiker und Grafiker, Entwurf des Covers für das Beatles-Album „Revolver“, Musiker in verschiedenen Beat-Bands der 60er Jahre

1933 - Willie Nelson (90), amerikanischer Countrymusiker („On the Road Again“, „Crazy“, „Night Life“)

1898 - Rudolf Dassler, deutscher Unternehmer, Gründer des Sportartikelherstellers Puma, gest. 1974

TODESTAGE

2022 - Martin Kruse, deutscher Geistlicher, EKD-Ratsvorsitzender 1985-1991, Bischof von Berlin-Brandenburg 1976-1994, geb. 1929

1883 - Hermann Schulze-Delitzsch, deutscher Jurist und Sozialpolitiker, einer der Gründerväter des deutschen Genossenschaftswesens, geb. 1808